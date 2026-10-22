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Siemens просит Верховный суд РФ пересмотреть взыскание с нее 1,5 млн евро

Siemens просит Верховный суд РФ пересмотреть взыскание с нее 1,5 млн евро - 22.10.2026, ПРАЙМ

Siemens просит Верховный суд РФ пересмотреть взыскание с нее 1,5 млн евро

Немецкая компания Siemens Mobility просит Верховный суд России пересмотреть взыскание с нее чуть более 1,5 миллионов евро в пользу Российских железных дорог за... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T12:56+0300

2026-10-22T12:56+0300

2026-10-22T12:56+0300

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Немецкая компания Siemens Mobility просит Верховный суд России пересмотреть взыскание с нее чуть более 1,5 миллионов евро в пользу Российских железных дорог за нарушение запрета вести за рубежом разбирательства с РЖД по спорам, вытекающим из договора на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" от 20 апреля 2007 года. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, кассационная жалоба структуры концерна Siemens 19 октября поступила в высшую судебную инстанцию. Решение по таким жалобам выносится, как правило, в течение двух месяцев. Как ранее пояснил в арбитражном суде Москвы представитель РЖД, несмотря на установленный российскими судами запрет Siemens Mobility продолжила разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене, и в декабре этот арбитраж вынес решение о взыскании с РЖД в пользу немецкой компании более 1,5 миллионов евро. Ровно такую же сумму РЖД потребовали взыскать с бывшего поставщика в московском суде. Представитель Siemens Mobility требования не признал, заявив, что рассмотрение споров в Вене было предусмотрено контрактом между сторонами. Между тем, суд первой инстанции в апреле требование РЖД удовлетворил, а арбитражный суд Московского округа в сентябре согласился с таким решением, отклонив первую кассацию Siemens Mobility. Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года запретил Siemens Mobility вести процесс в Вене, мотивировав это тем, что российская компания из-за международных санкций была лишена доступа к правосудию. Решение первой инстанции в 2023 году оставили в силе арбитражный суд Московского округа и Верховный суд России. В том деле юрист РЖД говорил, что у компании есть контракты с Siemens AG и ее дочерней Siemens Mobility на техническое обслуживание и ремонт поездов "Сапсан" и "Ласточка" и гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции "Лужская" в Ленинградской области. Исполнять обязательства по ним немецкие компании перестали с 13 мая 2022 года. Концерн Siemens 12 мая 2022 года сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.

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