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"Радиостанция Судного дня" передала "неприятный" сигнал

"Радиостанция Судного дня" передала "неприятный" сигнал - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Радиостанция Судного дня" передала "неприятный" сигнал

"Радиостанция Судного дня" передала сообщение "Неприятный" в четверг, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:15+0300

2026-10-22T16:15+0300

2026-10-22T16:15+0300

радиостанция "судного дня"

технологии

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Радиостанция Судного дня" передала сообщение "Неприятный" в четверг, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Всего за день было передано два сигнала. Первым в четверг прозвучало сообщение "Метрит", зафиксированное в 12.36 мск. Второй сигнал прозвучал на "Радиостанции Судного дня" в 14.14 мск. Радио передало сообщение "Неприятный". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".

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радиостанция "судного дня", технологии