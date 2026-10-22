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Nvidia откроет в Таджикистане первый ИИ-хаб в Центральной Азии

Nvidia откроет в Таджикистане первый ИИ-хаб в Центральной Азии - 22.10.2026, ПРАЙМ

Nvidia откроет в Таджикистане первый ИИ-хаб в Центральной Азии

Американская корпорация Nvidia откроет в Таджикистане первый в Центральной Азии хаб искусственного интеллекта (ИИ), сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:10+0300

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технологии

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таджикистан

центральная азия

берлин

nvidia

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ДУШАНБЕ, 22 окт – ПРАЙМ. Американская корпорация Nvidia откроет в Таджикистане первый в Центральной Азии хаб искусственного интеллекта (ИИ), сообщает таджикское агентство Азия-Плюс. О создании хаба было объявлено 21 октября в Берлине в рамках конференции Nvidia GTC 2026. Отмечается, что хаб займется подготовкой кадров в сфере ИИ, а также внедрением технологий физического искусственного интеллекта, в том числе робототехники, в промышленность Таджикистана и стран региона. "Первый в Центральной Азии ИИ-хаб от Nvidia откроется в Таджикистане. ИИ-хаб для региона при поддержке крупнейшей технологической компании мира будет функционировать на базе площадки Area AI, официально открытой в январе 2026 года в Душанбе", - говорится в сообщении. Таджикистан активно развивает технологии искусственного интеллекта. В республике принята стратегия развития ИИ до 2040 года.

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технологии, мировая экономика, таджикистан, центральная азия, берлин, nvidia