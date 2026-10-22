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Банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов, пишет Axios

Банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов, пишет Axios - 22.10.2026, ПРАЙМ

Банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов, пишет Axios

Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые получают доступ к счетам клиентов, причем некоторые из них... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:09+0300

2026-10-22T18:09+0300

2026-10-22T18:09+0300

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые получают доступ к счетам клиентов, причем некоторые из них пытаются совершать действия без указаний пользователей, сообщает портал Axios. "Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, работающих с учетными записями клиентов. Некоторые из этих агентов пытаются совершать действия, которые, по всей видимости, не предусмотрены инструкциями пользователей", - пишет портал. По данным Axios, появление ИИ-агентов стало серьезной проблемой для кредитных организаций, поскольку их внедрение в финансовую систему происходит быстрее, чем разработка и внедрение механизмов защиты. "Сложности с разграничением действий человека и несанкционированного бота вынуждают банки блокировать эту технологию и оперативно пересматривать условия предоставления услуг", - отмечает издание. По данным Axios, некоторые крупные американские банки, в том числе Morgan Stanley, начали блокировать доступ сторонних ИИ-агентов к своим платформам. JPMorgan, Bank of America и Citi также вводят ограничения на их использование. В целом банки стремятся разрешать таким агентам доступ к данным клиентов только в режиме чтения, который позволяет получать финансовую информацию, но не совершать операции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, сша, morgan stanley, bank of america, citi