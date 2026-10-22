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Банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов, пишет Axios
Банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов, пишет Axios - 22.10.2026, ПРАЙМ
Банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов, пишет Axios
Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые получают доступ к счетам клиентов, причем некоторые из них... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:09+0300
2026-10-22T18:09+0300
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технологии
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финансы
сша
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые получают доступ к счетам клиентов, причем некоторые из них пытаются совершать действия без указаний пользователей, сообщает портал Axios. "Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, работающих с учетными записями клиентов. Некоторые из этих агентов пытаются совершать действия, которые, по всей видимости, не предусмотрены инструкциями пользователей", - пишет портал. По данным Axios, появление ИИ-агентов стало серьезной проблемой для кредитных организаций, поскольку их внедрение в финансовую систему происходит быстрее, чем разработка и внедрение механизмов защиты. "Сложности с разграничением действий человека и несанкционированного бота вынуждают банки блокировать эту технологию и оперативно пересматривать условия предоставления услуг", - отмечает издание. По данным Axios, некоторые крупные американские банки, в том числе Morgan Stanley, начали блокировать доступ сторонних ИИ-агентов к своим платформам. JPMorgan, Bank of America и Citi также вводят ограничения на их использование. В целом банки стремятся разрешать таким агентам доступ к данным клиентов только в режиме чтения, который позволяет получать финансовую информацию, но не совершать операции.
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технологии, банки, финансы, сша, morgan stanley, bank of america, citi
Технологии, Банки, Финансы, США, Morgan Stanley, Bank of America, Citi
Банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов, пишет Axios
Axios: банки в США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Крупнейшие банки США выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, которые получают доступ к счетам клиентов, причем некоторые из них пытаются совершать действия без указаний пользователей, сообщает портал Axios.
"Крупнейшие банки США
выявляют несанкционированных ИИ-агентов сторонних разработчиков, работающих с учетными записями клиентов. Некоторые из этих агентов пытаются совершать действия, которые, по всей видимости, не предусмотрены инструкциями пользователей", - пишет портал.
По данным Axios, появление ИИ-агентов стало серьезной проблемой для кредитных организаций, поскольку их внедрение в финансовую систему происходит быстрее, чем разработка и внедрение механизмов защиты.
"Сложности с разграничением действий человека и несанкционированного бота вынуждают банки блокировать эту технологию и оперативно пересматривать условия предоставления услуг", - отмечает издание.
По данным Axios, некоторые крупные американские банки, в том числе Morgan Stanley
, начали блокировать доступ сторонних ИИ-агентов к своим платформам. JPMorgan, Bank of America
и Citi
также вводят ограничения на их использование.
В целом банки стремятся разрешать таким агентам доступ к данным клиентов только в режиме чтения, который позволяет получать финансовую информацию, но не совершать операции.