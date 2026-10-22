https://1prime.ru/20261022/smi-874531138.html

СМИ: в бюджет Франции на 2027 год включили мебель для Макрона

СМИ: в бюджет Франции на 2027 год включили мебель для Макрона - 22.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: в бюджет Франции на 2027 год включили мебель для Макрона

Проект бюджета Франции на 2027 год предусматривает 2,3 миллиона евро (около 210 миллионов рублей) на меблированные офисы для лидера страны Эммануэля Макрона,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:40+0300

2026-10-22T18:40+0300

2026-10-22T18:40+0300

бизнес

финансы

франция

эммануэль макрон

politico

https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322362_0:98:2646:1586_1920x0_80_0_0_4a85745215c57e5cd90df8c0a0130a78.jpg

ПАРИЖ, 22 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета Франции на 2027 год предусматривает 2,3 миллиона евро (около 210 миллионов рублей) на меблированные офисы для лидера страны Эммануэля Макрона, срок полномочий которого закончится весной, сообщает издание Politico со ссылкой на парламентский доклад. "В проекте бюджета Франции на следующий год, который в настоящее время обсуждается в парламенте, предусмотрено 2,3 миллиона евро на обеспечение Макрона меблированными офисными помещениями", - говорится в материале. Издание отмечает, что сумма также покрывает аренду помещений, коммунальные расходы и охрану в течение следующих шести лет. "Бывшие президенты Франции пожизненно пользуются целым рядом привилегий, включая пенсию, офисные помещения, услуги личного водителя и полицейскую охрану. В течение первых пяти лет после ухода с поста они также могут нанимать до семи сотрудников. В дальнейшем их число сокращается до трех", - пишет СМИ. В Елисейском дворец Politico сообщили, что сумма заложена в проект бюджета "в качестве меры предосторожности". Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер республики Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на посту второй срок подряд.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, франция, эммануэль макрон, politico