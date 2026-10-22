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СМИ: в бюджет Франции на 2027 год включили мебель для Макрона - 22.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: в бюджет Франции на 2027 год включили мебель для Макрона
СМИ: в бюджет Франции на 2027 год включили мебель для Макрона - 22.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: в бюджет Франции на 2027 год включили мебель для Макрона
Проект бюджета Франции на 2027 год предусматривает 2,3 миллиона евро (около 210 миллионов рублей) на меблированные офисы для лидера страны Эммануэля Макрона,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:40+0300
2026-10-22T18:40+0300
бизнес
финансы
франция
эммануэль макрон
politico
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ПАРИЖ, 22 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета Франции на 2027 год предусматривает 2,3 миллиона евро (около 210 миллионов рублей) на меблированные офисы для лидера страны Эммануэля Макрона, срок полномочий которого закончится весной, сообщает издание Politico со ссылкой на парламентский доклад. "В проекте бюджета Франции на следующий год, который в настоящее время обсуждается в парламенте, предусмотрено 2,3 миллиона евро на обеспечение Макрона меблированными офисными помещениями", - говорится в материале. Издание отмечает, что сумма также покрывает аренду помещений, коммунальные расходы и охрану в течение следующих шести лет. "Бывшие президенты Франции пожизненно пользуются целым рядом привилегий, включая пенсию, офисные помещения, услуги личного водителя и полицейскую охрану. В течение первых пяти лет после ухода с поста они также могут нанимать до семи сотрудников. В дальнейшем их число сокращается до трех", - пишет СМИ. В Елисейском дворец Politico сообщили, что сумма заложена в проект бюджета "в качестве меры предосторожности". Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер республики Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на посту второй срок подряд.
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бизнес, финансы, франция, эммануэль макрон, politico
Бизнес, Финансы, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Politico
18:40 22.10.2026
 
СМИ: в бюджет Франции на 2027 год включили мебель для Макрона

Politico: бюджет Франции на 2027 год предусматривает 2,3 млн евро на меблированные офисы

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 22 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета Франции на 2027 год предусматривает 2,3 миллиона евро (около 210 миллионов рублей) на меблированные офисы для лидера страны Эммануэля Макрона, срок полномочий которого закончится весной, сообщает издание Politico со ссылкой на парламентский доклад.
"В проекте бюджета Франции на следующий год, который в настоящее время обсуждается в парламенте, предусмотрено 2,3 миллиона евро на обеспечение Макрона меблированными офисными помещениями", - говорится в материале.
Издание отмечает, что сумма также покрывает аренду помещений, коммунальные расходы и охрану в течение следующих шести лет.
"Бывшие президенты Франции пожизненно пользуются целым рядом привилегий, включая пенсию, офисные помещения, услуги личного водителя и полицейскую охрану. В течение первых пяти лет после ухода с поста они также могут нанимать до семи сотрудников. В дальнейшем их число сокращается до трех", - пишет СМИ.
В Елисейском дворец Politico сообщили, что сумма заложена в проект бюджета "в качестве меры предосторожности".
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года, проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Нынешний лидер республики Макрон не сможет в них участвовать, поскольку находится на посту второй срок подряд.
 
БизнесФинансыФРАНЦИЯЭммануэль МакронPolitico
 
 
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