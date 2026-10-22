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Каждый пятый соискатель откликался на вахтовые вакансии в России - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Каждый пятый соискатель откликался на вахтовые вакансии в России
Каждый пятый соискатель откликался на вахтовые вакансии в России - 22.10.2026, ПРАЙМ
Каждый пятый соискатель откликался на вахтовые вакансии в России
Каждый пятый соискатель в России откликался на вакансии с вахтовым методом работы в этом году, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:15+0300
2026-10-22T10:15+0300
россия
общество
авито работа
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Каждый пятый соискатель в России откликался на вакансии с вахтовым методом работы в этом году, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости). "С января по июль 2026 года на вахтовые вакансии на "Авито Работе" откликались 2,7 миллиона соискателей - каждый пятый (21%) из всех тех, кто связывался с работодателем на платформе", - говорится в исследовании. При этом вахта интересна не всем и не на любых условиях: больше половины таких соискателей откликались также на вакансии с другими графиками. Это значит, что кандидаты, ищущие вахтовые вакансии, одновременно могут подбирать работу и в своем городе, поясняют аналитики. Тем не менее вахтовый метод работы становится прямым конкурентом другим графикам. "На вакансии с вахтой приходится каждое десятое обращение соискателей на "Авито Работе" (10,6%). Один из ключевых факторов привлекательности вахты - уровень предлагаемого дохода: за январь-август 2026 года медиана зарплатных предложений на вахте составила 178 000 рублей в месяц против 82 000 рублей в месяц в вакансиях с полным днем", - добавляется в исследовании. По данным опроса, проведенного "Авито Работой", 38% работающих россиян, не исключающих вахту, привлекла бы возможность зарабатывать заметно больше, чем в своем городе, а 22% - шанс накопить крупную сумму к сроку на жилье, ремонт, машину или лечение. Помимо размера зарплаты, на привлекательность вахты влияет и то, какие расходы берет на себя работодатель. "В первом полугодии 2026 года о предоставлении жилья говорилось в 79% вахтовых вакансий против 8% вакансий с другими графиками, о бесплатном питании - в 70% против 20%. Оплата проезда предлагается в больше трети вахтовых вакансий (37% против 6%), но при этом для 83% откликавшихся на вахту это важное конкурентное условие", - отмечается в исследовании.
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192
40
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россия, общество , авито работа
РОССИЯ, Общество , Авито Работа
10:15 22.10.2026
 
Каждый пятый соискатель откликался на вахтовые вакансии в России

"Авито Работа": каждый пятый соискатель в России откликался на вахтовые вакансии

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Каждый пятый соискатель в России откликался на вакансии с вахтовым методом работы в этом году, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"С января по июль 2026 года на вахтовые вакансии на "Авито Работе" откликались 2,7 миллиона соискателей - каждый пятый (21%) из всех тех, кто связывался с работодателем на платформе", - говорится в исследовании.
При этом вахта интересна не всем и не на любых условиях: больше половины таких соискателей откликались также на вакансии с другими графиками. Это значит, что кандидаты, ищущие вахтовые вакансии, одновременно могут подбирать работу и в своем городе, поясняют аналитики. Тем не менее вахтовый метод работы становится прямым конкурентом другим графикам.
"На вакансии с вахтой приходится каждое десятое обращение соискателей на "Авито Работе" (10,6%). Один из ключевых факторов привлекательности вахты - уровень предлагаемого дохода: за январь-август 2026 года медиана зарплатных предложений на вахте составила 178 000 рублей в месяц против 82 000 рублей в месяц в вакансиях с полным днем", - добавляется в исследовании.
По данным опроса, проведенного "Авито Работой", 38% работающих россиян, не исключающих вахту, привлекла бы возможность зарабатывать заметно больше, чем в своем городе, а 22% - шанс накопить крупную сумму к сроку на жилье, ремонт, машину или лечение.
Помимо размера зарплаты, на привлекательность вахты влияет и то, какие расходы берет на себя работодатель.
"В первом полугодии 2026 года о предоставлении жилья говорилось в 79% вахтовых вакансий против 8% вакансий с другими графиками, о бесплатном питании - в 70% против 20%. Оплата проезда предлагается в больше трети вахтовых вакансий (37% против 6%), но при этом для 83% откликавшихся на вахту это важное конкурентное условие", - отмечается в исследовании.
 
РОССИЯОбществоАвито Работа
 
 
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