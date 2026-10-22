https://1prime.ru/20261022/sovfedja-874506351.html
В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки
В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки
Банк России на предстоящем заседании в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне с ее возможным снижением к концу года, поделился... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:34+0300
2026-10-22T11:34+0300
2026-10-22T11:34+0300
финансы
банки
банк россии
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874506351.jpg?1792658070
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне с ее возможным снижением к концу года, поделился мнением с РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.
Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.
"Банк России, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне и продолжит жесткую денежную политику для удержания целей по инфляции. При этом к концу года возможно небольшое снижение ставки от текущих уровней в зависимости от того, насколько инфляция будет снижаться", - сказал сенатор.
По его мнению, в целом Банк России сейчас более консервативен в своих оценках и "будет очень осторожно подходить к дальнейшему снижению ставки".
В середине прошлого года регулятор взял курс на смягчение денежно-кредитной политики и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии, совет федерации
Финансы, Банки, Банк России, Совет Федерации
В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки
Сенатор Шендерюк-Жидков: ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне с ее возможным снижением к концу года, поделился мнением с РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.
Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.
"Банк России, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне и продолжит жесткую денежную политику для удержания целей по инфляции. При этом к концу года возможно небольшое снижение ставки от текущих уровней в зависимости от того, насколько инфляция будет снижаться", - сказал сенатор.
По его мнению, в целом Банк России сейчас более консервативен в своих оценках и "будет очень осторожно подходить к дальнейшему снижению ставки".
В середине прошлого года регулятор взял курс на смягчение денежно-кредитной политики и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.