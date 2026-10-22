https://1prime.ru/20261022/sovfedja-874506351.html

В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки

В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки

Банк России на предстоящем заседании в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне с ее возможным снижением к концу года, поделился... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:34+0300

2026-10-22T11:34+0300

2026-10-22T11:34+0300

финансы

банки

банк россии

совет федерации

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874506351.jpg?1792658070

МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне с ее возможным снижением к концу года, поделился мнением с РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. "Банк России, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне и продолжит жесткую денежную политику для удержания целей по инфляции. При этом к концу года возможно небольшое снижение ставки от текущих уровней в зависимости от того, насколько инфляция будет снижаться", - сказал сенатор. По его мнению, в целом Банк России сейчас более консервативен в своих оценках и "будет очень осторожно подходить к дальнейшему снижению ставки". В середине прошлого года регулятор взял курс на смягчение денежно-кредитной политики и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии, совет федерации