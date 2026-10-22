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В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки
В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки
Банк России на предстоящем заседании в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне с ее возможным снижением к концу года, поделился... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:34+0300
2026-10-22T11:34+0300
финансы
банки
банк россии
совет федерации
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне с ее возможным снижением к концу года, поделился мнением с РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. "Банк России, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне и продолжит жесткую денежную политику для удержания целей по инфляции. При этом к концу года возможно небольшое снижение ставки от текущих уровней в зависимости от того, насколько инфляция будет снижаться", - сказал сенатор. По его мнению, в целом Банк России сейчас более консервативен в своих оценках и "будет очень осторожно подходить к дальнейшему снижению ставки". В середине прошлого года регулятор взял курс на смягчение денежно-кредитной политики и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
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финансы, банки, банк россии, совет федерации
Финансы, Банки, Банк России, Совет Федерации
11:34 22.10.2026
 
В Совфеде оценили перспективы сохранения ключевой ставки

Сенатор Шендерюк-Жидков: ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании в пятницу, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне с ее возможным снижением к концу года, поделился мнением с РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.
Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 23 октября. На предыдущем заседании, 11 сентября, регулятор впервые с апреля 2025 года сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых.
"Банк России, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне и продолжит жесткую денежную политику для удержания целей по инфляции. При этом к концу года возможно небольшое снижение ставки от текущих уровней в зависимости от того, насколько инфляция будет снижаться", - сказал сенатор.
По его мнению, в целом Банк России сейчас более консервативен в своих оценках и "будет очень осторожно подходить к дальнейшему снижению ставки".
В середине прошлого года регулятор взял курс на смягчение денежно-кредитной политики и на предыдущих десяти заседаниях снижал ключевую ставку.
 
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