Bloomberg: Маск спешит слить SpaceX и Tesla до конца эры Трампа
Bloomberg: Маск хочет завершить слияние SpaceX и Tesla пока Трамп остается у власти
© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп и Элон Маск в новой модели Tesla у Белого дома США
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Илон Маск впервые открыто поддержал объединение SpaceX и Tesla в крупнейшую корпоративную сделку в истории и намерен успеть до смены политической и финансовой конъюнктуры, пишет Bloomberg.
По словам источников, объявление о сделке ожидается к первой половине 2027 года, чтобы завершить ее в период администрации Дональда Трампа. Общая рыночная стоимость компаний оценивается примерно в 3,7 триллиона долларов.
"Маск и его советники определенно хотят воспользоваться этим окном. Время и благоприятное, и критически важное", — заявил руководитель исследовательского отдела REX Financial Билл Бирмингем.
Поддержка Маска была характерно неформальной: он назвал сочетание "хорошей идеей", заявив, что отстранится и оставит детали специальным комитетам. При этом он предупредил, что завоевать поддержку акционеров Tesla может быть сложно. В SpaceX одобрение проще — Маск контролирует более 80% голосов, тогда как в Tesla ему принадлежит около 20% акций.
Как отмечает агентство, в случае успеха состояние Маска может вырасти более чем на 110 миллиардов долларов. Однако вопросы национальной безопасности вокруг оборонных контрактов SpaceX и крупного производства Tesla в Китае создают противоречия при получении одобрения регуляторов.
Промежуточные выборы в США, до которых осталось менее двух недель, могут усилить риски: контроль демократов над Конгрессом грозит Маску расследованиями.