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Bloomberg: Маск спешит слить SpaceX и Tesla до конца эры Трампа

Bloomberg: Маск спешит слить SpaceX и Tesla до конца эры Трампа - 22.10.2026, ПРАЙМ

Bloomberg: Маск спешит слить SpaceX и Tesla до конца эры Трампа

Илон Маск впервые открыто поддержал объединение SpaceX и Tesla в крупнейшую корпоративную сделку в истории и намерен успеть до смены политической и финансовой... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:34+0300

2026-10-22T13:34+0300

2026-10-22T13:34+0300

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Илон Маск впервые открыто поддержал объединение SpaceX и Tesla в крупнейшую корпоративную сделку в истории и намерен успеть до смены политической и финансовой конъюнктуры, пишет Bloomberg.По словам источников, объявление о сделке ожидается к первой половине 2027 года, чтобы завершить ее в период администрации Дональда Трампа. Общая рыночная стоимость компаний оценивается примерно в 3,7 триллиона долларов. "Маск и его советники определенно хотят воспользоваться этим окном. Время и благоприятное, и критически важное", — заявил руководитель исследовательского отдела REX Financial Билл Бирмингем.Поддержка Маска была характерно неформальной: он назвал сочетание "хорошей идеей", заявив, что отстранится и оставит детали специальным комитетам. При этом он предупредил, что завоевать поддержку акционеров Tesla может быть сложно. В SpaceX одобрение проще — Маск контролирует более 80% голосов, тогда как в Tesla ему принадлежит около 20% акций.Как отмечает агентство, в случае успеха состояние Маска может вырасти более чем на 110 миллиардов долларов. Однако вопросы национальной безопасности вокруг оборонных контрактов SpaceX и крупного производства Tesla в Китае создают противоречия при получении одобрения регуляторов. Промежуточные выборы в США, до которых осталось менее двух недель, могут усилить риски: контроль демократов над Конгрессом грозит Маску расследованиями.

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технологии, китай, tesla, дональд трамп, сша, spacex, bloomberg