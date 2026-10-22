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Россию невозможно изолировать от мирового рынка СПГ - Михельсон - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Россию невозможно изолировать от мирового рынка СПГ - Михельсон
Россию невозможно изолировать от мирового рынка СПГ - Михельсон - 22.10.2026, ПРАЙМ
Россию невозможно изолировать от мирового рынка СПГ - Михельсон
Россию невозможно изолировать от мирового рынка СПГ, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:34+0300
2026-10-22T10:34+0300
газ
россия
леонид михельсон
новатэк
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Россию невозможно изолировать от мирового рынка СПГ, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Как можно Россию изолировать? Это невозможно, можно только говорит об этом", - сказал Михельсон журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос, можно ли говорить об изоляции России от мирового рынка СПГ. По его словам, важно сохранять энергобезопасность, а текущие мировые цены на СПГ не устраивают никого, в том числе поставщиков. "Я думаю, в ближайшее время будут приняты какие-то решения для укрепления энергобезопасности всех территорий. К этому надо стремиться", - заключил Михельсон.
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газ, россия, леонид михельсон, новатэк
Газ, РОССИЯ, Леонид Михельсон, Новатэк
10:34 22.10.2026
 
Россию невозможно изолировать от мирового рынка СПГ - Михельсон

Глава "Новатэка" Михельсон: Россию невозможно изолировать от мирового рынка СПГ

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Россию невозможно изолировать от мирового рынка СПГ, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Как можно Россию изолировать? Это невозможно, можно только говорит об этом", - сказал Михельсон журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос, можно ли говорить об изоляции России от мирового рынка СПГ.
По его словам, важно сохранять энергобезопасность, а текущие мировые цены на СПГ не устраивают никого, в том числе поставщиков.
"Я думаю, в ближайшее время будут приняты какие-то решения для укрепления энергобезопасности всех территорий. К этому надо стремиться", - заключил Михельсон.
 
ГазРОССИЯЛеонид МихельсонНоватэк
 
 
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