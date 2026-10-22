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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 200 тысяч

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 200 тысяч - 22.10.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 200 тысяч

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, выросло до 200 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T08:17+0300

2026-10-22T08:17+0300

2026-10-22T08:17+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 октября, выросло до 200 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует министерство труда США в четверг, 22 октября, в 15.30 мск. Аналитики также полагают, что общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 октября, выросло на 10 тысяч по сравнению с показателем недельной давности и составило 1,72 миллиона.

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мировая экономика, сша