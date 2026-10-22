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США не должны зависеть от какой-либо страны на 90%, заявил Рубио
США не должны зависеть от какой-либо страны на 90%, заявил Рубио - 22.10.2026, ПРАЙМ
США не должны зависеть от какой-либо страны на 90%, заявил Рубио
США не должны зависеть от какой-либо страны мира на 90% в вопросах, имеющих критическое значение для экономики, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:44+0300
2026-10-22T18:44+0300
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. США не должны зависеть от какой-либо страны мира на 90% в вопросах, имеющих критическое значение для экономики, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы не хотим зависеть от какой-либо одной страны мира на 90% в чем-либо, что имеет критическое значение для нашей экономики, и мы должны обладать собственными возможностями для самостоятельного выполнения определенных задач", - заявил он в интервью телеканалу India Today.
Госсекретарь США напомнил, что речь не идет исключительно о Китае, а данный подход в целом отражает политику администрации президента Дональда Трампа.
Рубио посетил Индию 20–22 октября для развития стратегического партнерства между США и Индией и укрепления инвестиционных связей.
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мировая экономика, сша, индия, китай, марко рубио, марк рубио, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИНДИЯ, КИТАЙ, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп
США не должны зависеть от какой-либо страны на 90%, заявил Рубио
Рубио: США не должны зависеть от какой-либо страны мира на 90% в вопросах экономики
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. США не должны зависеть от какой-либо страны мира на 90% в вопросах, имеющих критическое значение для экономики, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы не хотим зависеть от какой-либо одной страны мира на 90% в чем-либо, что имеет критическое значение для нашей экономики, и мы должны обладать собственными возможностями для самостоятельного выполнения определенных задач", - заявил он в интервью телеканалу India Today.
Госсекретарь США напомнил, что речь не идет исключительно о Китае, а данный подход в целом отражает политику администрации президента Дональда Трампа.
Рубио посетил Индию 20–22 октября для развития стратегического партнерства между США и Индией и укрепления инвестиционных связей.