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США впервые запретили продажу устройств с чипами компаний из черного списка - 22.10.2026, ПРАЙМ
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США впервые запретили продажу устройств с чипами компаний из черного списка
США впервые запретили продажу устройств с чипами компаний из черного списка - 22.10.2026, ПРАЙМ
США впервые запретили продажу устройств с чипами компаний из черного списка
Американские власти впервые применили новые ограничения, заблокировав продажу устройств сторонних производителей, содержащих компоненты, изготовленные... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T22:58+0300
2026-10-22T22:58+0300
технологии
сша
huawei
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Американские власти впервые применили новые ограничения, заблокировав продажу устройств сторонних производителей, содержащих компоненты, изготовленные компаниями из черного списка, сообщили в Федеральной комиссии по связи США (FCC). Согласно заявлению ведомства, FCC заблокировала вывод на американский рынок двух устройств, автомобильного видеорегистратора и беспроводного видеопередатчика, поскольку они содержат чип производства HiSilicon, дочерней компании Huawei, со встроенной технологией обнаружения лиц. "Это первый случай применения FCC новых правил, вступивших в силу на прошлой неделе и запрещающих выдачу разрешений на устройства, содержащие электронные компоненты с функциями логической обработки (так называемые "умные") компоненты, произведенные компаниями из ограничительного списка", - говорится в заявлении комиссии. На прошлой неделе вступили в силу новые правила FCC в области национальной безопасности, запрещающие выдавать разрешения на продажу в США определенных электронных устройств, если в них есть определенные компоненты, произведенные компаниями из списка оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности. Ранее американский регулятор запрещал выдавать необходимые в США разрешения оборудованию, произведенному такими компаниями, как Huawei. Однако другие производители по-прежнему могли использовать компоненты производства Huawei в продуктах, которые в остальном соответствовали американским требованиям.
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технологии, сша, huawei
Технологии, США, Huawei
22:58 22.10.2026
 
США впервые запретили продажу устройств с чипами компаний из черного списка

США впервые запретили продажу устройств сторонних фирм с чипами компаний из черного списка

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Американские власти впервые применили новые ограничения, заблокировав продажу устройств сторонних производителей, содержащих компоненты, изготовленные компаниями из черного списка, сообщили в Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Согласно заявлению ведомства, FCC заблокировала вывод на американский рынок двух устройств, автомобильного видеорегистратора и беспроводного видеопередатчика, поскольку они содержат чип производства HiSilicon, дочерней компании Huawei, со встроенной технологией обнаружения лиц.
"Это первый случай применения FCC новых правил, вступивших в силу на прошлой неделе и запрещающих выдачу разрешений на устройства, содержащие электронные компоненты с функциями логической обработки (так называемые "умные") компоненты, произведенные компаниями из ограничительного списка", - говорится в заявлении комиссии.
На прошлой неделе вступили в силу новые правила FCC в области национальной безопасности, запрещающие выдавать разрешения на продажу в США определенных электронных устройств, если в них есть определенные компоненты, произведенные компаниями из списка оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности.
Ранее американский регулятор запрещал выдавать необходимые в США разрешения оборудованию, произведенному такими компаниями, как Huawei. Однако другие производители по-прежнему могли использовать компоненты производства Huawei в продуктах, которые в остальном соответствовали американским требованиям.
 
ТехнологииСШАHuawei
 
 
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