https://1prime.ru/20261022/ssha-874538154.html

США впервые запретили продажу устройств с чипами компаний из черного списка

США впервые запретили продажу устройств с чипами компаний из черного списка - 22.10.2026, ПРАЙМ

США впервые запретили продажу устройств с чипами компаний из черного списка

Американские власти впервые применили новые ограничения, заблокировав продажу устройств сторонних производителей, содержащих компоненты, изготовленные... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T22:58+0300

2026-10-22T22:58+0300

2026-10-22T22:58+0300

технологии

сша

huawei

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874538154.jpg?1792699084

ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Американские власти впервые применили новые ограничения, заблокировав продажу устройств сторонних производителей, содержащих компоненты, изготовленные компаниями из черного списка, сообщили в Федеральной комиссии по связи США (FCC). Согласно заявлению ведомства, FCC заблокировала вывод на американский рынок двух устройств, автомобильного видеорегистратора и беспроводного видеопередатчика, поскольку они содержат чип производства HiSilicon, дочерней компании Huawei, со встроенной технологией обнаружения лиц. "Это первый случай применения FCC новых правил, вступивших в силу на прошлой неделе и запрещающих выдачу разрешений на устройства, содержащие электронные компоненты с функциями логической обработки (так называемые "умные") компоненты, произведенные компаниями из ограничительного списка", - говорится в заявлении комиссии. На прошлой неделе вступили в силу новые правила FCC в области национальной безопасности, запрещающие выдавать разрешения на продажу в США определенных электронных устройств, если в них есть определенные компоненты, произведенные компаниями из списка оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности. Ранее американский регулятор запрещал выдавать необходимые в США разрешения оборудованию, произведенному такими компаниями, как Huawei. Однако другие производители по-прежнему могли использовать компоненты производства Huawei в продуктах, которые в остальном соответствовали американским требованиям.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша, huawei