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Суд рассмотрит кассационную жалобу Euroclear Bank

Суд рассмотрит кассационную жалобу Euroclear Bank - 22.10.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит кассационную жалобу Euroclear Bank

Арбитражный суд Московского округа в четверг рассмотрит кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов двух... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T00:22+0300

2026-10-22T00:22+0300

2026-10-22T00:22+0300

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа в четверг рассмотрит кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Банка России взыскали с него порядка 200 миллиардов евро убытков. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу. Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на принудительное исполнение решения. Euroclear неоднократно просил приостановить исполнение решения, но суд первой инстанции в июне, апелляционный суд в июле и окружной суд в сентябре ему отказали. Разбирательство с самого начала проходит в закрытом режиме, судебные акты по делу не публикуются. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.

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