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Суд рассмотрит кассационную жалобу Euroclear Bank
Суд рассмотрит кассационную жалобу Euroclear Bank - 22.10.2026, ПРАЙМ
Суд рассмотрит кассационную жалобу Euroclear Bank
Арбитражный суд Московского округа в четверг рассмотрит кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов двух... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T00:22+0300
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа в четверг рассмотрит кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Банка России взыскали с него порядка 200 миллиардов евро убытков.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу.
Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на принудительное исполнение решения.
Euroclear неоднократно просил приостановить исполнение решения, но суд первой инстанции в июне, апелляционный суд в июле и окружной суд в сентябре ему отказали.
Разбирательство с самого начала проходит в закрытом режиме, судебные акты по делу не публикуются.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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Финансы, Банки, МОСКВА, УКРАИНА, Банк России, Euroclear Bank, Euroclear
Суд рассмотрит кассационную жалобу Euroclear Bank
Суд рассмотрит кассационную жалобу Euroclear Bank на судебные акты двух инстанций
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа в четверг рассмотрит кассационную жалобу бельгийского Euroclear Bank на судебные акты российских арбитражных судов двух инстанций, которые по иску Банка России взыскали с него порядка 200 миллиардов евро убытков.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу.
Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на принудительное исполнение решения.
Euroclear неоднократно просил приостановить исполнение решения, но суд первой инстанции в июне, апелляционный суд в июле и окружной суд в сентябре ему отказали.
Разбирательство с самого начала проходит в закрытом режиме, судебные акты по делу не публикуются.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.