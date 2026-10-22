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Австралийский суд рассмотрит иск против Meta - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Австралийский суд рассмотрит иск против Meta
Австралийский суд рассмотрит иск против Meta - 22.10.2026, ПРАЙМ
Австралийский суд рассмотрит иск против Meta
Коллективный иск с требованием компенсации за предполагаемый вред детям и подросткам от Facebook и Instagram подан в Федеральный суд Австралии против компании... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T06:11+0300
2026-10-22T06:11+0300
технологии
бизнес
общество
австралия
facebook
instagram
meta
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Коллективный иск с требованием компенсации за предполагаемый вред детям и подросткам от Facebook и Instagram подан в Федеральный суд Австралии против компании Meta, продукты которой, как и она сама, признаны в РФ экстремистской и запрещены. "Мы представляем в этом коллективном иске интересы австралийских детей и подростков, которые утверждают, что пострадали в результате использования Facebook и Instagram. Претензии включают утверждения о том, что Meta знала о потенциальном вреде для детей и использовала функции, призванные стимулировать активность пользователей", - сообщил партнер юридической фирмы MinterEllison Дэвид Тейлор. Как следует из опубликованного фирмой заявления, иск подан в интересах детей и подростков, которые, по их утверждениям, пострадали из-за функций социальных сетей, способствующих развитию зависимости, и воздействия вредоносного контента. Компенсации предполагается взыскать в пользу как нынешних, так и бывших пользователей Facebook и Instagram, которые столкнулись с таким контентом или приобрели зависимость от социальных сетей до достижения 18 лет. Финансирование судебного разбирательства обеспечивает компания Litigation Lending Services. Ее председатель Шон Бонетт заявил, что защита детей от вреда имеет первостепенное общественное значение, а обвинения в адрес одной из крупнейших технологических компаний мира должны быть надлежащим образом рассмотрены судом. Как сообщает австралийское юридическое издание Capital Brief со ссылкой на судебные документы, Федеральный суд Австралии 19 октября ограничил публикацию сведений по делу, запретив раскрывать личности восьми истцов и содержание первоначального искового заявления.
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технологии, бизнес, общество , австралия, facebook, instagram, meta
Технологии, Бизнес, Общество , АВСТРАЛИЯ, Facebook, Instagram, Meta
06:11 22.10.2026
 
Австралийский суд рассмотрит иск против Meta

В Австралии против компании Meta подан иск о компенсации за вред от Facebook и Instagram

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Коллективный иск с требованием компенсации за предполагаемый вред детям и подросткам от Facebook и Instagram подан в Федеральный суд Австралии против компании Meta, продукты которой, как и она сама, признаны в РФ экстремистской и запрещены.
"Мы представляем в этом коллективном иске интересы австралийских детей и подростков, которые утверждают, что пострадали в результате использования Facebook и Instagram. Претензии включают утверждения о том, что Meta знала о потенциальном вреде для детей и использовала функции, призванные стимулировать активность пользователей", - сообщил партнер юридической фирмы MinterEllison Дэвид Тейлор.
Как следует из опубликованного фирмой заявления, иск подан в интересах детей и подростков, которые, по их утверждениям, пострадали из-за функций социальных сетей, способствующих развитию зависимости, и воздействия вредоносного контента.
Компенсации предполагается взыскать в пользу как нынешних, так и бывших пользователей Facebook и Instagram, которые столкнулись с таким контентом или приобрели зависимость от социальных сетей до достижения 18 лет.
Финансирование судебного разбирательства обеспечивает компания Litigation Lending Services. Ее председатель Шон Бонетт заявил, что защита детей от вреда имеет первостепенное общественное значение, а обвинения в адрес одной из крупнейших технологических компаний мира должны быть надлежащим образом рассмотрены судом.
Как сообщает австралийское юридическое издание Capital Brief со ссылкой на судебные документы, Федеральный суд Австралии 19 октября ограничил публикацию сведений по делу, запретив раскрывать личности восьми истцов и содержание первоначального искового заявления.
 
ТехнологииБизнесОбществоАВСТРАЛИЯFacebookInstagramMeta
 
 
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