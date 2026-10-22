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Суд вернул предпринимателю иск о защите бренда LC Waikiki в России

Суд вернул предпринимателю иск о защите бренда LC Waikiki в России - 22.10.2026, ПРАЙМ

Суд вернул предпринимателю иск о защите бренда LC Waikiki в России

Суд по интеллектуальным правам вернул индивидуальному предпринимателю из Краснодара Юлии Алферьевой ее иск, в котором она просила досрочно прекратить правовую... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:46+0300

2026-10-22T14:46+0300

2026-10-22T14:46+0300

бизнес

россия

франция

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам вернул индивидуальному предпринимателю из Краснодара Юлии Алферьевой ее иск, в котором она просила досрочно прекратить правовую охрану в России одного из товарных знаков турецкого производителя и продавца одежды LC Waikiki, следует из материалов, изученных РИА Новости. Речь в иске шла о международном знаке LCW Modest, зарегистрированном турецким правообладателем в 2017 году. Иск поступил в суд в сентябре и был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, в частности, из-за неуплаты госпошлины. Поскольку истец не устранил недостатки в указанный судом срок, исковое заявление было возвращено ему без рассмотрения по существу. Истца бренд интересовал для единственного класса услуг, включающего в себя рекламу, маркетинг и связи с общественностью, бухгалтерский учет и прочее. По мнению Алферьевой, турецкая компания его в этой сфере в России не использует. Компания LC Waikiki основана во Франции в 1988 году, с 1997 года стала турецким брендом. По состоянию на 2022 год ритейлер управлял более чем 1,2 тысячи магазинов в 57 странах.

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бизнес, россия, франция