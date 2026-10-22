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Суд назначил экспертизу в деле по иску БМ-Банка к "Русснефти" - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Суд назначил экспертизу в деле по иску БМ-Банка к "Русснефти"
Суд назначил экспертизу в деле по иску БМ-Банка к "Русснефти" - 22.10.2026, ПРАЙМ
Суд назначил экспертизу в деле по иску БМ-Банка к "Русснефти"
Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу в деле по иску БМ-Банка (входит в группу ВТБ), требующего взыскать с нефтегазовой компании "Русснефть" 4,9 миллиарда... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:19+0300
2026-10-22T17:19+0300
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу в деле по иску БМ-Банка (входит в группу ВТБ), требующего взыскать с нефтегазовой компании "Русснефть" 4,9 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика. Перед экспертом поставлены вопросы, направленные на проверку подлинности копии гарантии, на которой банк основывает свои требования. Также ответчиком ранее было заявлено ходатайство о фальсификации доказательств. Слушания отложены на 26 ноября. Как считает истец, "Русснефть" выдала гарантию в обеспечение обязательств ирландской Khepri Finance перед МДМ-Банком, правопреемником которого является БМ-Банк. Задолженность Khepri подтверждается вступившим в силу судебным актом, но требование банка о взыскании по гарантии "Русснефть" не исполнила, сказал истец. "Русснефть" заявила, что в ее учетных документах нет сведений о такой гарантии, а копия гарантии не может считаться надлежаще заверенной, поскольку нет оригинала документа. Кроме того, ответчик заявил о пропуске срока исковой давности. При первом рассмотрении арбитражный суд Москвы отклонил иск, согласившись с недоказанностью выдачи гарантии, пропуском срока исковой давности и рядом других доводов ответчика. Апелляционный суд оставил решение без изменения. Однако арбитражный суд Московского округа в октябре прошлого года передал дело на пересмотр. Он указал, что в отношении копии гарантии не заявлено о фальсификации и нет противоречащей ей другой копии. Кроме того, суды не дали оценку доводам истца о том, что гарантия обсуждалась в переписке сторон и контролировалась ЦБ. Арбитражный суд Москвы в 2022 году по иску "Открытия" взыскал с Khepri более 9,4 миллиарда рублей долга по восьми договорам цессии и одному договору купли-продажи инвестпаев. Обязательства оплаты договоров Khepri не исполнила. В 2022 году "Открытие" и ирландская компания подписали акты сверки взаимных расчетов, которыми Khepri Finance подтвердила наличие долга, но так его и не погасила. Тогда банк обратился с иском, который суд в Москве полностью удовлетворил. В иске к "Русснефти", поданном в 2024 году, банк "Открытие" потребовал взыскать часть долга, покрытую гарантией ответчика. Впоследствии суд произвел процессуальную замену истца на БМ-Банк.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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финансы, банки, бизнес, москва, русснефть, втб
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Русснефть, ВТБ
17:19 22.10.2026
 
Суд назначил экспертизу в деле по иску БМ-Банка к "Русснефти"

Суд назначил экспертизу в деле о взыскании с "Русснефти" 4,9 млрд рублей

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил экспертизу в деле по иску БМ-Банка (входит в группу ВТБ), требующего взыскать с нефтегазовой компании "Русснефть" 4,9 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика. Перед экспертом поставлены вопросы, направленные на проверку подлинности копии гарантии, на которой банк основывает свои требования. Также ответчиком ранее было заявлено ходатайство о фальсификации доказательств. Слушания отложены на 26 ноября.
Как считает истец, "Русснефть" выдала гарантию в обеспечение обязательств ирландской Khepri Finance перед МДМ-Банком, правопреемником которого является БМ-Банк. Задолженность Khepri подтверждается вступившим в силу судебным актом, но требование банка о взыскании по гарантии "Русснефть" не исполнила, сказал истец.
"Русснефть" заявила, что в ее учетных документах нет сведений о такой гарантии, а копия гарантии не может считаться надлежаще заверенной, поскольку нет оригинала документа. Кроме того, ответчик заявил о пропуске срока исковой давности.
При первом рассмотрении арбитражный суд Москвы отклонил иск, согласившись с недоказанностью выдачи гарантии, пропуском срока исковой давности и рядом других доводов ответчика. Апелляционный суд оставил решение без изменения.
Однако арбитражный суд Московского округа в октябре прошлого года передал дело на пересмотр. Он указал, что в отношении копии гарантии не заявлено о фальсификации и нет противоречащей ей другой копии. Кроме того, суды не дали оценку доводам истца о том, что гарантия обсуждалась в переписке сторон и контролировалась ЦБ.
Арбитражный суд Москвы в 2022 году по иску "Открытия" взыскал с Khepri более 9,4 миллиарда рублей долга по восьми договорам цессии и одному договору купли-продажи инвестпаев. Обязательства оплаты договоров Khepri не исполнила.
В 2022 году "Открытие" и ирландская компания подписали акты сверки взаимных расчетов, которыми Khepri Finance подтвердила наличие долга, но так его и не погасила. Тогда банк обратился с иском, который суд в Москве полностью удовлетворил.
В иске к "Русснефти", поданном в 2024 году, банк "Открытие" потребовал взыскать часть долга, покрытую гарантией ответчика. Впоследствии суд произвел процессуальную замену истца на БМ-Банк.
 
ФинансыБанкиБизнесМОСКВАРусснефтьВТБ
 
 
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