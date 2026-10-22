https://1prime.ru/20261022/syn-874505313.html
Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума
Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума - 22.10.2026, ПРАЙМ
Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума
Сын президента Турции, глава фонда Ilim Yayma Биляль Эрдоган обратился к участникам Веронского экономического форума в Стамбуле на итальянском языке, передает... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:19+0300
2026-10-22T11:19+0300
2026-10-22T11:23+0300
мировая экономика
италия
турция
стамбул
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874505313.jpg?1792657439
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Сын президента Турции, глава фонда Ilim Yayma Биляль Эрдоган обратился к участникам Веронского экономического форума в Стамбуле на итальянском языке, передает корреспондент РИА Новости. Эрдоган принимает участие в специальной сессии форума во дворце Чыраган и начал свое выступление на итальянском языке. Он отметил, что учился пять лет в университете в Болонье. "Для меня очень удобно быть здесь, меня вдохновляет тот факт, что мы проводим форум именно здесь в Стамбуле", - заявил Эрдоган на форуме. Он подчеркнул , что такие страны как Россия, Италия и Турция очень важны для построения нового мирового порядка. Эрдоган отметил присутствие бывшего председателя Еврокомиссии и экс-премьера Италии Романо Проди. Остальную часть речи Эрдоган произнес на английском языке. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
италия
турция
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, италия, турция, стамбул
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул
Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума
Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума на итальянском языке
СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Сын президента Турции, глава фонда Ilim Yayma Биляль Эрдоган обратился к участникам Веронского экономического форума в Стамбуле на итальянском языке, передает корреспондент РИА Новости.
Эрдоган принимает участие в специальной сессии форума во дворце Чыраган и начал свое выступление на итальянском языке. Он отметил, что учился пять лет в университете в Болонье.
"Для меня очень удобно быть здесь, меня вдохновляет тот факт, что мы проводим форум именно здесь в Стамбуле", - заявил Эрдоган на форуме.
Он подчеркнул , что такие страны как Россия, Италия и Турция очень важны для построения нового мирового порядка. Эрдоган отметил присутствие бывшего председателя Еврокомиссии и экс-премьера Италии Романо Проди.
Остальную часть речи Эрдоган произнес на английском языке.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.