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Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума
Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума - 22.10.2026, ПРАЙМ
Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума
Сын президента Турции, глава фонда Ilim Yayma Биляль Эрдоган обратился к участникам Веронского экономического форума в Стамбуле на итальянском языке, передает... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T11:19+0300
2026-10-22T11:23+0300
мировая экономика
италия
турция
стамбул
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Сын президента Турции, глава фонда Ilim Yayma Биляль Эрдоган обратился к участникам Веронского экономического форума в Стамбуле на итальянском языке, передает корреспондент РИА Новости. Эрдоган принимает участие в специальной сессии форума во дворце Чыраган и начал свое выступление на итальянском языке. Он отметил, что учился пять лет в университете в Болонье. "Для меня очень удобно быть здесь, меня вдохновляет тот факт, что мы проводим форум именно здесь в Стамбуле", - заявил Эрдоган на форуме. Он подчеркнул , что такие страны как Россия, Италия и Турция очень важны для построения нового мирового порядка. Эрдоган отметил присутствие бывшего председателя Еврокомиссии и экс-премьера Италии Романо Проди. Остальную часть речи Эрдоган произнес на английском языке. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
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40
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мировая экономика, италия, турция, стамбул
Мировая экономика, ИТАЛИЯ, ТУРЦИЯ, Стамбул
11:19 22.10.2026 (обновлено: 11:23 22.10.2026)
 
Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума

Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума на итальянском языке

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Сын президента Турции, глава фонда Ilim Yayma Биляль Эрдоган обратился к участникам Веронского экономического форума в Стамбуле на итальянском языке, передает корреспондент РИА Новости.
Эрдоган принимает участие в специальной сессии форума во дворце Чыраган и начал свое выступление на итальянском языке. Он отметил, что учился пять лет в университете в Болонье.
"Для меня очень удобно быть здесь, меня вдохновляет тот факт, что мы проводим форум именно здесь в Стамбуле", - заявил Эрдоган на форуме.
Он подчеркнул , что такие страны как Россия, Италия и Турция очень важны для построения нового мирового порядка. Эрдоган отметил присутствие бывшего председателя Еврокомиссии и экс-премьера Италии Романо Проди.
Остальную часть речи Эрдоган произнес на английском языке.
XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.
 
Мировая экономикаИТАЛИЯТУРЦИЯСтамбул
 
 
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