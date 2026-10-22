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Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума

Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума - 22.10.2026, ПРАЙМ

Сын Эрдогана обратился к участникам Веронского экономического форума

Сын президента Турции, глава фонда Ilim Yayma Биляль Эрдоган обратился к участникам Веронского экономического форума в Стамбуле на итальянском языке, передает... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:19+0300

2026-10-22T11:19+0300

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италия

турция

стамбул

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Сын президента Турции, глава фонда Ilim Yayma Биляль Эрдоган обратился к участникам Веронского экономического форума в Стамбуле на итальянском языке, передает корреспондент РИА Новости. Эрдоган принимает участие в специальной сессии форума во дворце Чыраган и начал свое выступление на итальянском языке. Он отметил, что учился пять лет в университете в Болонье. "Для меня очень удобно быть здесь, меня вдохновляет тот факт, что мы проводим форум именно здесь в Стамбуле", - заявил Эрдоган на форуме. Он подчеркнул , что такие страны как Россия, Италия и Турция очень важны для построения нового мирового порядка. Эрдоган отметил присутствие бывшего председателя Еврокомиссии и экс-премьера Италии Романо Проди. Остальную часть речи Эрдоган произнес на английском языке. XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит в Стамбуле 22-23 октября. Его ключевая тема - вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

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мировая экономика, италия, турция, стамбул