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Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу

Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу - 22.10.2026, ПРАЙМ

Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу

Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу в рамках проекта "Газовое кольцо Центральной Азии", сообщает туркменское агентство Turkmenportal. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:13+0300

2026-10-22T14:13+0300

2026-10-22T14:13+0300

газ

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ДУШАНБЕ, 22 окт – ПРАЙМ. Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу в рамках проекта "Газовое кольцо Центральной Азии", сообщает туркменское агентство Turkmenportal. По данным агентства, об этом в среду заявил директор Глобального газового центра (GGC, Женева) Валери Дюкро на 31-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2026". "Проект "Газовое кольцо Центральной Азии" может создать дополнительный региональный маршрут поставок туркменского газа в Узбекистан, Казахстан и, при условии межсоединения, в Кыргызстан и Таджикистан", - говорится в сообщении. Отмечается, что Туркмения ежегодно экспортирует в Китай более 30 миллиардов кубометров газа. Пропускная способность системы газопроводов "Центральная Азия - Китай" составляет 55 миллиардов кубометров в год. Планируемое строительство дополнительной нитки газопровода в Китай позволит увеличить ее мощность еще на 30 миллиардов кубометров. Таджикистан практически полностью зависит от импорта газа и топливных ресурсов. На внутреннем рынке в основном используется сжиженный углеводородный газ, который применяется в автотранспорте и бытовых целях. По официальным данным, в 2025 году объем импорта "голубого топлива" в республику составил почти 350 тысяч тонн. Более 60% поставок пришлось на Россию, тогда как доля Туркменистана составила всего 0,2%.

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газ, таджикистан, китай, женева