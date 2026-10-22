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Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу
Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу - 22.10.2026, ПРАЙМ
Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу
Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу в рамках проекта "Газовое кольцо Центральной Азии", сообщает туркменское агентство Turkmenportal. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:13+0300
2026-10-22T14:13+0300
газ
таджикистан
китай
женева
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ДУШАНБЕ, 22 окт – ПРАЙМ. Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу в рамках проекта "Газовое кольцо Центральной Азии", сообщает туркменское агентство Turkmenportal. По данным агентства, об этом в среду заявил директор Глобального газового центра (GGC, Женева) Валери Дюкро на 31-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2026". "Проект "Газовое кольцо Центральной Азии" может создать дополнительный региональный маршрут поставок туркменского газа в Узбекистан, Казахстан и, при условии межсоединения, в Кыргызстан и Таджикистан", - говорится в сообщении. Отмечается, что Туркмения ежегодно экспортирует в Китай более 30 миллиардов кубометров газа. Пропускная способность системы газопроводов "Центральная Азия - Китай" составляет 55 миллиардов кубометров в год. Планируемое строительство дополнительной нитки газопровода в Китай позволит увеличить ее мощность еще на 30 миллиардов кубометров. Таджикистан практически полностью зависит от импорта газа и топливных ресурсов. На внутреннем рынке в основном используется сжиженный углеводородный газ, который применяется в автотранспорте и бытовых целях. По официальным данным, в 2025 году объем импорта "голубого топлива" в республику составил почти 350 тысяч тонн. Более 60% поставок пришлось на Россию, тогда как доля Туркменистана составила всего 0,2%.
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газ, таджикистан, китай, женева
Газ, ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ, ЖЕНЕВА
14:13 22.10.2026
 
Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу

Turkmenportal: Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу

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ДУШАНБЕ, 22 окт – ПРАЙМ. Таджикистан может получить доступ к туркменскому газу в рамках проекта "Газовое кольцо Центральной Азии", сообщает туркменское агентство Turkmenportal.
По данным агентства, об этом в среду заявил директор Глобального газового центра (GGC, Женева) Валери Дюкро на 31-й Международной конференции и выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2026".
"Проект "Газовое кольцо Центральной Азии" может создать дополнительный региональный маршрут поставок туркменского газа в Узбекистан, Казахстан и, при условии межсоединения, в Кыргызстан и Таджикистан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Туркмения ежегодно экспортирует в Китай более 30 миллиардов кубометров газа. Пропускная способность системы газопроводов "Центральная Азия - Китай" составляет 55 миллиардов кубометров в год. Планируемое строительство дополнительной нитки газопровода в Китай позволит увеличить ее мощность еще на 30 миллиардов кубометров.
Таджикистан практически полностью зависит от импорта газа и топливных ресурсов. На внутреннем рынке в основном используется сжиженный углеводородный газ, который применяется в автотранспорте и бытовых целях.
По официальным данным, в 2025 году объем импорта "голубого топлива" в республику составил почти 350 тысяч тонн. Более 60% поставок пришлось на Россию, тогда как доля Туркменистана составила всего 0,2%.
 
ГазТАДЖИКИСТАНКИТАЙЖЕНЕВА
 
 
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