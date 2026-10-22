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Таиланд отложил введение 30-долларового налога на выезд из страны - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Таиланд отложил введение 30-долларового налога на выезд из страны
Таиланд отложил введение 30-долларового налога на выезд из страны - 22.10.2026, ПРАЙМ
Таиланд отложил введение 30-долларового налога на выезд из страны
Министерство финансов Таиланда приняло решение отложить введение в действие налога на выезд из страны авиационным транспортом в размере 1000 таиландских бат... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:00+0300
2026-10-22T17:00+0300
туризм
бизнес
таиланд
всемирный банк
мвф
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БАНГКОК, 22 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Таиланда приняло решение отложить введение в действие налога на выезд из страны авиационным транспортом в размере 1000 таиландских бат (около 30 долларов) ради стимуляции роста туристического рынка, заявил журналистам в Бангкоке глава ведомства Экнити Ниттханапрапат. План введения в действие нового закона о налоге на выезд из страны для всех путешественников, покидающих Таиланд воздушным транспортом, рассматривался властями и проходил публичное обсуждение в сентябре-октябре текущего года и мог войти в силу еще до его окончания. "Мы обсудили это с департаментом доходов и решили, что, вероятно, пока не будем продолжать это делать, потому что мы хотим, чтобы туризм продолжал развиваться. Мы хотим опираться на положительную реакцию на заседания Всемирного банка и МВФ, прошедшие в Бангкоке. Люди во всем мире хотят вернуться к нам в Таиланд, и поэтому мы хотим сохранить эту позитивную атмосферу", - заявил министр. Экнити Ниттханапрапат подчеркнул, что четвертый квартал 2026 года обещает быть напряженным в сфере туризма, и это "плохой момент", чтобы накладывать на туристов такое обременение, как выездной налог.
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туризм, бизнес, таиланд, всемирный банк, мвф
Туризм, Бизнес, ТАИЛАНД, Всемирный банк, МВФ
17:00 22.10.2026
 
Таиланд отложил введение 30-долларового налога на выезд из страны

Таиланд отложил введение 30-долларового налога на выезд из страны ради роста туррынка

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БАНГКОК, 22 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Таиланда приняло решение отложить введение в действие налога на выезд из страны авиационным транспортом в размере 1000 таиландских бат (около 30 долларов) ради стимуляции роста туристического рынка, заявил журналистам в Бангкоке глава ведомства Экнити Ниттханапрапат.
План введения в действие нового закона о налоге на выезд из страны для всех путешественников, покидающих Таиланд воздушным транспортом, рассматривался властями и проходил публичное обсуждение в сентябре-октябре текущего года и мог войти в силу еще до его окончания.
"Мы обсудили это с департаментом доходов и решили, что, вероятно, пока не будем продолжать это делать, потому что мы хотим, чтобы туризм продолжал развиваться. Мы хотим опираться на положительную реакцию на заседания Всемирного банка и МВФ, прошедшие в Бангкоке. Люди во всем мире хотят вернуться к нам в Таиланд, и поэтому мы хотим сохранить эту позитивную атмосферу", - заявил министр.
Экнити Ниттханапрапат подчеркнул, что четвертый квартал 2026 года обещает быть напряженным в сфере туризма, и это "плохой момент", чтобы накладывать на туристов такое обременение, как выездной налог.
 
ТуризмБизнесТАИЛАНДВсемирный банкМВФ
 
 
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