https://1prime.ru/20261022/tgk-1-874527531.html

Акционеры ТГК-1 утвердили допэмиссию акций по закрытой подписке

Акционеры ТГК-1 утвердили допэмиссию акций по закрытой подписке - 22.10.2026, ПРАЙМ

Акционеры ТГК-1 утвердили допэмиссию акций по закрытой подписке

Акционеры ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") утвердили допэмиссию акций по закрытой подписке, которая практически удвоит уставный капитал компании,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:07+0300

2026-10-22T17:07+0300

2026-10-22T17:07+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Акционеры ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") утвердили допэмиссию акций по закрытой подписке, которая практически удвоит уставный капитал компании, сообщила компания. "Формулировка решения, принятого собранием... Увеличить уставный капитал ПАО "ТГК-1" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 3 548 139 589 139... штук номинальной стоимостью 0,01... рубля каждая на общую сумму 35 481 395 891... рубль 39 копеек", - говорится в сообщении. Уставный капитал ТГК-1 на текущий момент составляет 38,5 миллиарда рублей и разделен на 3,9 триллиона + 3/7 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Таким образом, уставный капитал компании вырастет почти в два раза. Выпущенные акции будут размещены по закрытой подписке среди "Газпром энергохолдинга", МОЭКа, "Газпром энергоремонта" и "ГЭХ Развитие территорий". Дополнительные акции могут оплачиваться акциями МОЭК и долей в уставном капитале "Петербургэнерго".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, газпром, моэк