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В правительстве заявили о положительной динамике по топливу в России - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В правительстве заявили о положительной динамике по топливу в России
В правительстве заявили о положительной динамике по топливу в России - 22.10.2026, ПРАЙМ
В правительстве заявили о положительной динамике по топливу в России
Власти ряда регионов РФ доложили вице-премьеру РФ Александру Новаку о текущей ситуации с поставками топлива, работой АЗС, динамикой цен, сообщило правительство... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:36+0300
2026-10-22T19:36+0300
россия
александр новак
топливо
правительство рф
бензин
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Власти ряда регионов РФ доложили вице-премьеру РФ Александру Новаку о текущей ситуации с поставками топлива, работой АЗС, динамикой цен, сообщило правительство РФ.В четверг Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке."Региональные власти доложили о текущей ситуации с поставками топлива, функционированием автозаправочных сетей, динамикой цен на нефтепродукты", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что в рамках совещания была рассмотрена ситуация в Красноярском и Ставропольском краях, Пензенской, Ростовской, Ульяновской и Омской областях, республиках Карелия и Башкортостан."Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика – как по бензину, так и по дизельному топливу: увеличено производство, формируются запасы", - говорится в сообщении правительства по итогам совещания.Новак отметил необходимость корректировки ценообразования на нефтепродукты в России, а также сбора данных по всем регионам для принятия оперативных решений."На сегодня заключено 127 соглашений в 45 субъектах", - отметили в правительстве.
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россия, александр новак, топливо, правительство рф, бензин
РОССИЯ, Александр Новак, топливо, Правительство РФ, Бензин
19:36 22.10.2026
 
В правительстве заявили о положительной динамике по топливу в России

Правительство: положительная динамика по топливу наблюдается на внутреннем рынке России

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Власти ряда регионов РФ доложили вице-премьеру РФ Александру Новаку о текущей ситуации с поставками топлива, работой АЗС, динамикой цен, сообщило правительство РФ.
В четверг Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
"Региональные власти доложили о текущей ситуации с поставками топлива, функционированием автозаправочных сетей, динамикой цен на нефтепродукты", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что в рамках совещания была рассмотрена ситуация в Красноярском и Ставропольском краях, Пензенской, Ростовской, Ульяновской и Омской областях, республиках Карелия и Башкортостан.
"Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика – как по бензину, так и по дизельному топливу: увеличено производство, формируются запасы", - говорится в сообщении правительства по итогам совещания.
Новак отметил необходимость корректировки ценообразования на нефтепродукты в России, а также сбора данных по всем регионам для принятия оперативных решений.
"На сегодня заключено 127 соглашений в 45 субъектах", - отметили в правительстве.
 
РОССИЯАлександр НовактопливоПравительство РФБензин
 
 
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