https://1prime.ru/20261022/toplivo-874532856.html

В правительстве заявили о положительной динамике по топливу в России

В правительстве заявили о положительной динамике по топливу в России - 22.10.2026, ПРАЙМ

В правительстве заявили о положительной динамике по топливу в России

Власти ряда регионов РФ доложили вице-премьеру РФ Александру Новаку о текущей ситуации с поставками топлива, работой АЗС, динамикой цен, сообщило правительство... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:36+0300

2026-10-22T19:36+0300

2026-10-22T19:36+0300

россия

александр новак

топливо

правительство рф

бензин

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Власти ряда регионов РФ доложили вице-премьеру РФ Александру Новаку о текущей ситуации с поставками топлива, работой АЗС, динамикой цен, сообщило правительство РФ.В четверг Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке."Региональные власти доложили о текущей ситуации с поставками топлива, функционированием автозаправочных сетей, динамикой цен на нефтепродукты", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что в рамках совещания была рассмотрена ситуация в Красноярском и Ставропольском краях, Пензенской, Ростовской, Ульяновской и Омской областях, республиках Карелия и Башкортостан."Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика – как по бензину, так и по дизельному топливу: увеличено производство, формируются запасы", - говорится в сообщении правительства по итогам совещания.Новак отметил необходимость корректировки ценообразования на нефтепродукты в России, а также сбора данных по всем регионам для принятия оперативных решений."На сегодня заключено 127 соглашений в 45 субъектах", - отметили в правительстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, топливо, правительство рф, бензин