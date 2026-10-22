https://1prime.ru/20261022/traditsija-874499009.html

Названа самая популярная традиция перед путешествием у россиян

Названа самая популярная традиция перед путешествием у россиян - 22.10.2026, ПРАЙМ

Названа самая популярная традиция перед путешествием у россиян

Самой популярной традицией перед путешествием у россиян является "присесть на дорожку", туристы также предпочитают не рассказывать о поездке заранее, рассказали | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T06:08+0300

2026-10-22T06:08+0300

2026-10-22T06:08+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Самой популярной традицией перед путешествием у россиян является "присесть на дорожку", туристы также предпочитают не рассказывать о поездке заранее, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". "Самая распространенная традиция - сесть "на дорожку": ее придерживаются 81% респондентов, верящих в приметы. Почти половина участников исследования (49%) смотрятся в зеркало, если приходится вернуться домой за забытой вещью. Почти каждый четвертый (23%) никому заранее не рассказывает о предстоящем путешествии", - выяснили в сервисе. Там провели опрос среди 1,85 тысячи российских туристов и выяснили, в какие приметы они верят и какие ритуалы соблюдают до и во время путешествий. Аналитики рассказали, что некоторые путешественники стараются вовсе не возвращаться за тем, что оставили дома, а другие перед отъездом наводят порядок в квартире. В то же время некоторые традиции остаются довольно редкими. "Только 11% респондентов берут с собой талисман или оберег, 8% не планируют начало поездки на понедельник или на пятницу 13-е", - рассказали авторы исследования. Отмечается, что иногда приметы влияют не только на сборы, но и на планы: для некоторых россиян плохой знак может даже стать поводом изменить намерения. Так, некоторые туристы однажды отменяли или переносили поездку из-за какой-то приметы, а у других такое случалось неоднократно. В свою очередь в самих путешествиях россияне также следуют ритуалам и загадывают желания в "местах силы", бросают монетку в фонтан, море или другой водоем, чтобы вернуться в это место, прикасаются к памятнику, скульптуре или другому объекту, если считается, что это приносит удачу. При этом перед отъездом путешественники мысленно благодарят место, где провели отпуск и покупают талисман или сувенир "на удачу". Среди других необычных ритуалов туристы назвали мелкую монетку на дороге, которую не надо поднимать, чтобы не спугнуть удачу, также они считают, что нужно надевать одежду наизнанку, чтобы не заблудиться в незнакомом городе, или радоваться, если потеряли что-то незначительное, потому что это может уберечь их от неприятностей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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