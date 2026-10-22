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Трамп поручил начать переговоры о регулировании импорта ветряных турбин - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп поручил начать переговоры о регулировании импорта ветряных турбин
Трамп поручил начать переговоры о регулировании импорта ветряных турбин - 22.10.2026, ПРАЙМ
Трамп поручил начать переговоры о регулировании импорта ветряных турбин
Президент США Дональд Трамп дал указание начать переговоры с торговыми партнерами о регулировании импорта в Соединенные Штаты ветряных турбин и их компонентов. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T23:34+0300
2026-10-22T23:34+0300
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп дал указание начать переговоры с торговыми партнерами о регулировании импорта в Соединенные Штаты ветряных турбин и их компонентов. Как следует из исполнительного указа американского лидера, министр торговли США Говард Латник представил Трампу доклад, в котором утверждается, что импорт ветряных турбин может представлять угрозу национальной безопасности. Трамп согласился с его выводами. "Я решил, что необходимо и целесообразно вступить в переговоры с зарубежными торговыми партнерами о регулировании импорта ветряных турбин, а также их компонентов и субкомпонентов, чтобы устранить угрозу национальной безопасности", - говорится в документе. Президент США поручил Латнику и торгпреду Джеймисону Гриру заняться этим вопросом вместе с другими чиновниками, которых они сочтут нужным привлечь к этой работе. Отмечается, что данный указ не меняет ранее введенные пошлины на ряд материалов, используемых в том числе для производства ветряных турбин. Трамп неоднократно заявлял, что зеленая энергетика слишком дорогая и неэффективная, называя ее мошенничеством. Вместо субсидий на ветряки и электромобили американский лидер призывал делать ставку на максимальную добычу нефти и газа, чтобы обеспечить США дешевой энергией и доминирование на рынке высоких технологий, включая ИИ и криптовалюты.
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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
23:34 22.10.2026
 
Трамп поручил начать переговоры о регулировании импорта ветряных турбин

Трамп поручил начать переговоры о регулировании импорта ветряных турбин и их компонентов

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп дал указание начать переговоры с торговыми партнерами о регулировании импорта в Соединенные Штаты ветряных турбин и их компонентов.
Как следует из исполнительного указа американского лидера, министр торговли США Говард Латник представил Трампу доклад, в котором утверждается, что импорт ветряных турбин может представлять угрозу национальной безопасности. Трамп согласился с его выводами.
"Я решил, что необходимо и целесообразно вступить в переговоры с зарубежными торговыми партнерами о регулировании импорта ветряных турбин, а также их компонентов и субкомпонентов, чтобы устранить угрозу национальной безопасности", - говорится в документе.
Президент США поручил Латнику и торгпреду Джеймисону Гриру заняться этим вопросом вместе с другими чиновниками, которых они сочтут нужным привлечь к этой работе.
Отмечается, что данный указ не меняет ранее введенные пошлины на ряд материалов, используемых в том числе для производства ветряных турбин.
Трамп неоднократно заявлял, что зеленая энергетика слишком дорогая и неэффективная, называя ее мошенничеством. Вместо субсидий на ветряки и электромобили американский лидер призывал делать ставку на максимальную добычу нефти и газа, чтобы обеспечить США дешевой энергией и доминирование на рынке высоких технологий, включая ИИ и криптовалюты.
 
БизнесМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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