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Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Тайдон"

Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Тайдон" - 22.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Тайдон"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Тайдон", сообщил регулятор. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T07:50+0300

2026-10-22T07:50+0300

2026-10-22T08:46+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Тайдон", сообщил регулятор. "Банк России приказом от 22.10.2026 № ОД-1864 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон" (регистрационный № 2085-Д, город Кемерово)", - говорится в сообщении. Отмечается, что Банк России принял такое решение в связи с неспособностью НКО платить обязательные платежи более двух недель. Кроме того, подчеркивается, что активы ООО НКО "Тайдон" характеризовались крайне низким качеством и не позволяли генерировать необходимый для продолжения деятельности денежный поток, что привело к полной утрате платежеспособности. На данный момент приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, а пока полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. ООО НКО "Тайдон" - небанковская кредитная организация, занимавшая по величине активов 355-е место в банковской системе России.

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