https://1prime.ru/20261022/tsb-874499680.html
Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Тайдон"
Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Тайдон" - 22.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Тайдон"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Тайдон", сообщил регулятор. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T07:50+0300
2026-10-22T07:50+0300
2026-10-22T08:46+0300
финансы
банки
россия
кемерово
банк россии
нко
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874499680.jpg?1792647970
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Тайдон", сообщил регулятор. "Банк России приказом от 22.10.2026 № ОД-1864 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон" (регистрационный № 2085-Д, город Кемерово)", - говорится в сообщении. Отмечается, что Банк России принял такое решение в связи с неспособностью НКО платить обязательные платежи более двух недель. Кроме того, подчеркивается, что активы ООО НКО "Тайдон" характеризовались крайне низким качеством и не позволяли генерировать необходимый для продолжения деятельности денежный поток, что привело к полной утрате платежеспособности. На данный момент приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, а пока полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. ООО НКО "Тайдон" - небанковская кредитная организация, занимавшая по величине активов 355-е место в банковской системе России.
кемерово
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, кемерово, банк россии, нко
Финансы, Банки, РОССИЯ, КЕМЕРОВО, Банк России, НКО
Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Тайдон"
Центробанк отозвал лицензию у небанковской кредитной организации "Тайдон"
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Тайдон", сообщил регулятор.
"Банк России приказом от 22.10.2026 № ОД-1864 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Тайдон" (регистрационный № 2085-Д, город Кемерово)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Банк России принял такое решение в связи с неспособностью НКО платить обязательные платежи более двух недель.
Кроме того, подчеркивается, что активы ООО НКО "Тайдон" характеризовались крайне низким качеством и не позволяли генерировать необходимый для продолжения деятельности денежный поток, что привело к полной утрате платежеспособности.
На данный момент приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, а пока полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО НКО "Тайдон" - небанковская кредитная организация, занимавшая по величине активов 355-е место в банковской системе России.