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Цена на палладий упала ниже 1050 долларов

Цена на палладий упала ниже 1050 долларов - 22.10.2026, ПРАЙМ

Цена на палладий упала ниже 1050 долларов

Биржевая цена на палладий падает в четверг почти на 3%, показатель впервые с июня прошлого года оказался ниже 1050 долларов за тройскую унцию, следует из данных | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:48+0300

2026-10-22T13:48+0300

2026-10-22T13:48+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на палладий падает в четверг почти на 3%, показатель впервые с июня прошлого года оказался ниже 1050 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 13.25 мск цена декабрьского фьючерса на палладий опускается на 2,97% - до 1057,5 доллара за тройскую унцию, а ранее в четверг показатель минимально достиг 1048,75 доллара - ниже отметки в 1050 долларов впервые с 23 июня 2025 года. С начала месяца палладий подешевел почти на 13% после снижения цены в сентябре на 12%.

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