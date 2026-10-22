https://1prime.ru/20261022/tsentrobank-874516605.html
Ставка RUONIA выросла до 14,01%
Ставка RUONIA выросла до 14,01% - 22.10.2026, ПРАЙМ
Ставка RUONIA выросла до 14,01%
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 21 октября, выросла на 0,04... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:26+0300
2026-10-22T14:26+0300
2026-10-22T14:26+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 21 октября, выросла на 0,04 процентного пункта и составила 14,01%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 759,95 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA выросла до 14,01%
Центробанк: ставка RUONIA 21 октября выросла на 0,04 процентных пункта и составила 14,01%
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в среду, 21 октября, выросла на 0,04 процентного пункта и составила 14,01%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 759,95 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России
по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.