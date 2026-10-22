https://1prime.ru/20261022/tsukerberg-874507118.html

СМИ: Meta* договорилась с Цукербергом, чтобы тот оставался в Калифорнии

СМИ: Meta* договорилась с Цукербергом, чтобы тот оставался в Калифорнии - 22.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Meta* договорилась с Цукербергом, чтобы тот оставался в Калифорнии

Meta* заключила соглашение со своим генеральным директором Марком Цукербергом, касающееся владения акциями, чтобы тот не переезжал для налоговой оптимизации, а... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T11:55+0300

2026-10-22T11:55+0300

2026-10-22T12:03+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Meta* заключила соглашение со своим генеральным директором Марком Цукербергом, касающееся владения акциями, чтобы тот не переезжал для налоговой оптимизации, а оставался в Калифорнии или поблизости от штаб-квартиры компании, сообщает журнал Forbes со ссылкой на документы, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). "Meta заключила соглашение с... Марком Цукербергом о том, чтобы он оставался в Калифорнии в течение следующих восьми лет, после того как Цукерберг рассматривал возможность покинуть штат из-за предложенного налога на состояние миллиардеров... В рамках соглашения Meta создаст новый класс C неголосующих акций" - пишет Forbes. Ранее Цукерберг рассматривал переезд из штата из-за предложенного налога в 5% для налогоплательщиков с состоянием свыше 1 миллиарда долларов, уточняет издание. Ряд миллиардеров уже покинул штат в связи с этими мерами. А в феврале агентство Блумберг сообщало, что Цукерберг планирует приобрести недвижимость на искусственном острове во Флориде, называемом "бункером для миллиардеров". По данным Meta, в случае одобрения налога Цукерберг мог столкнуться с многомиллиардными обязательствами. Для их выплаты ему потенциально пришлось бы продать часть акций, что могло снизить его голосующий контроль в Meta примерно до 53% с 60,6%. В то же время совет Meta заявил, что считает сохранение Цукерберга на руководящей позиции и физически рядом со штаб-квартирой "критически важным" с учетом усиливающейся конкуренции в сфере искусственного интеллекта, пишет журнал. По новой идее, в рамках "Соглашения о сотрудничестве с основателями" Meta создаст новый класс C неголосующих акций и в январе распределит по одной такой бумаге на каждую акцию классов A и B. Это позволит привлекать капитал и продавать акции без размывания голосующих долей существующих акционеров, пишет Forbes. Отмечается, что Цукерберг сможет первоначально продать 20% полученных акций класса C, а затем еще по 2,5% каждый квартал при условии, что продолжит работать в компании на полной ставке. По оценке специального комитета совета директоров Meta, новая структура потенциально даст ему доступ примерно к 20 миллиардам долларов для покрытия налоговых обязательств. Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее основатель Цукерберг заявлял, что новый бренд делает акцент на "метавселенной", где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Запрещена в РФ как экстремистская организация

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бизнес, калифорния, марк цукерберг, meta, forbes, facebook