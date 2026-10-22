https://1prime.ru/20261022/turkmenija-874521347.html
В Туркмении заявили о развитии трех направлений поставок газа одновременно
В Туркмении заявили о развитии трех направлений поставок газа одновременно - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Туркмении заявили о развитии трех направлений поставок газа одновременно
Туркмения одновременно развивает три направления поставок газа – на восток, на юг и на запад, заявил заместитель председателя государственного концерна... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T15:38+0300
2026-10-22T15:38+0300
2026-10-22T15:45+0300
газ
туркмения
китай
каспий
"туркменгаз"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874521347.jpg?1792673109
АШХАБАД, 22 окт – ПРАЙМ. Туркмения одновременно развивает три направления поставок газа – на восток, на юг и на запад, заявил заместитель председателя государственного концерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев. "Диверсификация для нас двусторонняя: покупателю важно иметь несколько источников газа, а поставщику – несколько рынков. Поэтому мы развиваем три направления одновременно: на восток, на юг и на запад", – отметил Арчаев, слова которого приводятся в материалах организаторов международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026". По его словам, восточное направление остается самым зрелым примером долгосрочного рынка. "Газопровод Туркменистан – Китай работает с декабря 2009 года, то есть почти 17 лет. По состоянию на 1 октября по нему поставлено более 477 миллиардов кубометров газа. Для покупателя такой рынок означает уверенность в поставках, для поставщика – уверенность в спросе. Это не разовые контракты, а инфраструктура и договоренности, рассчитанные на десятилетия", – отметил Арчаев. Южное направление – газопровод ТАПИ проектной мощностью до 33 миллиардов кубометров газа в год. Сейчас внимание сосредоточено на завершении участка Серхетабат – Герат, сообщил замглавы "Туркменгаза". Он назвал важным шагом подписанный 10 августа меморандум о газовом сотрудничестве между "Туркменгазом" и афганской компанией "Афган Газ", в том числе по газоснабжению провинции Герат. Западное направление, по его словам, предполагает многовекторный транзит энергоресурсов через Каспий. "Туркменистан готов предоставить свою каспийскую инфраструктуру, включая порт Туркменбаши, в общих интересах и на взаимовыгодной основе. Важно, что разговор идет не только о трубопроводах, но и о проектах поставок электроэнергии", – сказал Арчаев. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа – после России, Ирана и Катара. По итогам 2025 года суммарная добыча газа в стране составила более 76,5 миллиарда кубометров, нефти – свыше 8,3 миллиона тонн.
туркмения
китай
каспий
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, туркмения, китай, каспий, "туркменгаз"
Газ, ТУРКМЕНИЯ, КИТАЙ, КАСПИЙ, "Туркменгаз"
В Туркмении заявили о развитии трех направлений поставок газа одновременно
Арчаев: Туркмения одновременно развивает три направления поставок газа
АШХАБАД, 22 окт – ПРАЙМ. Туркмения одновременно развивает три направления поставок газа – на восток, на юг и на запад, заявил заместитель председателя государственного концерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев.
"Диверсификация для нас двусторонняя: покупателю важно иметь несколько источников газа, а поставщику – несколько рынков. Поэтому мы развиваем три направления одновременно: на восток, на юг и на запад", – отметил Арчаев, слова которого приводятся в материалах организаторов международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026".
По его словам, восточное направление остается самым зрелым примером долгосрочного рынка. "Газопровод Туркменистан – Китай работает с декабря 2009 года, то есть почти 17 лет. По состоянию на 1 октября по нему поставлено более 477 миллиардов кубометров газа. Для покупателя такой рынок означает уверенность в поставках, для поставщика – уверенность в спросе. Это не разовые контракты, а инфраструктура и договоренности, рассчитанные на десятилетия", – отметил Арчаев.
Южное направление – газопровод ТАПИ проектной мощностью до 33 миллиардов кубометров газа в год. Сейчас внимание сосредоточено на завершении участка Серхетабат – Герат, сообщил замглавы "Туркменгаза". Он назвал важным шагом подписанный 10 августа меморандум о газовом сотрудничестве между "Туркменгазом" и афганской компанией "Афган Газ", в том числе по газоснабжению провинции Герат.
Западное направление, по его словам, предполагает многовекторный транзит энергоресурсов через Каспий. "Туркменистан готов предоставить свою каспийскую инфраструктуру, включая порт Туркменбаши, в общих интересах и на взаимовыгодной основе. Важно, что разговор идет не только о трубопроводах, но и о проектах поставок электроэнергии", – сказал Арчаев.
Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа – после России, Ирана и Катара. По итогам 2025 года суммарная добыча газа в стране составила более 76,5 миллиарда кубометров, нефти – свыше 8,3 миллиона тонн.