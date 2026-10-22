https://1prime.ru/20261022/turkmenija-874521347.html

В Туркмении заявили о развитии трех направлений поставок газа одновременно

В Туркмении заявили о развитии трех направлений поставок газа одновременно - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Туркмении заявили о развитии трех направлений поставок газа одновременно

Туркмения одновременно развивает три направления поставок газа – на восток, на юг и на запад, заявил заместитель председателя государственного концерна... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:38+0300

2026-10-22T15:38+0300

2026-10-22T15:45+0300

газ

туркмения

китай

каспий

"туркменгаз"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874521347.jpg?1792673109

АШХАБАД, 22 окт – ПРАЙМ. Туркмения одновременно развивает три направления поставок газа – на восток, на юг и на запад, заявил заместитель председателя государственного концерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев. "Диверсификация для нас двусторонняя: покупателю важно иметь несколько источников газа, а поставщику – несколько рынков. Поэтому мы развиваем три направления одновременно: на восток, на юг и на запад", – отметил Арчаев, слова которого приводятся в материалах организаторов международной конференции "Нефть и газ Туркмении – 2026". По его словам, восточное направление остается самым зрелым примером долгосрочного рынка. "Газопровод Туркменистан – Китай работает с декабря 2009 года, то есть почти 17 лет. По состоянию на 1 октября по нему поставлено более 477 миллиардов кубометров газа. Для покупателя такой рынок означает уверенность в поставках, для поставщика – уверенность в спросе. Это не разовые контракты, а инфраструктура и договоренности, рассчитанные на десятилетия", – отметил Арчаев. Южное направление – газопровод ТАПИ проектной мощностью до 33 миллиардов кубометров газа в год. Сейчас внимание сосредоточено на завершении участка Серхетабат – Герат, сообщил замглавы "Туркменгаза". Он назвал важным шагом подписанный 10 августа меморандум о газовом сотрудничестве между "Туркменгазом" и афганской компанией "Афган Газ", в том числе по газоснабжению провинции Герат. Западное направление, по его словам, предполагает многовекторный транзит энергоресурсов через Каспий. "Туркменистан готов предоставить свою каспийскую инфраструктуру, включая порт Туркменбаши, в общих интересах и на взаимовыгодной основе. Важно, что разговор идет не только о трубопроводах, но и о проектах поставок электроэнергии", – сказал Арчаев. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа – после России, Ирана и Катара. По итогам 2025 года суммарная добыча газа в стране составила более 76,5 миллиарда кубометров, нефти – свыше 8,3 миллиона тонн.

туркмения

китай

каспий

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газ, туркмения, китай, каспий, "туркменгаз"