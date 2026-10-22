https://1prime.ru/20261022/turkmenneft-874526619.html

"Туркменнефть" и CNOOC подписали меморандум о сотрудничестве

"Туркменнефть" и CNOOC подписали меморандум о сотрудничестве - 22.10.2026, ПРАЙМ

"Туркменнефть" и CNOOC подписали меморандум о сотрудничестве

Государственный концерн "Туркменнефть" и крупнейшая нефтегазодобывающая компания на шельфе в Китае CNOOC подписали меморандум о взаимопонимании по... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:51+0300

2026-10-22T16:51+0300

2026-10-22T16:51+0300

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АШХАБАД, 22 окт - ПРАЙМ. Государственный концерн "Туркменнефть" и крупнейшая нефтегазодобывающая компания на шельфе в Китае CNOOC подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в отношении блоков туркменского сектора Каспийского моря, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания прошла на полях международной выставки и конференции "Нефть и газ Туркменистана – OGT 2026". Документ подписали председатель "Туркменнефти" Гуванч Агаджанов и председатель CNOOC Чжан Чуаньцзян. Кроме того, "Туркменнефть" заключила контракты на закупку труб различных типов с китайской Tenergy Tianjin и казахстанской KSP Steel. Также концерн подписал меморандум о взаимопонимании с Малайзийской корпорацией нефтяных ресурсов о сотрудничестве в сфере нефтегазовых услуг и оборудования в Туркменистане. Государственный концерн "Туркменгаз" на полях выставки заключил контракт на закупку труб с узбекским предприятием "Ташкентский трубный завод имени Гальперина". Выставка и конференция "Нефть и газ Туркмении - 2026" проходит в Ашхабаде с 21 по 23 октября. По данным организаторов, мероприятие собрало около 1,7 тысячи делегатов из 75 стран, представляющих более 450 компаний и международных организаций.

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россия, туркмения, ашхабад, cnooc, "туркменгаз"