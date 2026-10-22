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ЦБ Турции впервые с января понизил ключевую ставку - 22.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Турции впервые с января понизил ключевую ставку
ЦБ Турции впервые с января понизил ключевую ставку - 22.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции впервые с января понизил ключевую ставку
Центральный банк Турции впервые с января текущего года понизил ключевую ставку - с 37% до 36%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:19+0300
2026-10-22T14:19+0300
финансы
банки
турция
центральные банки
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Центральный банк Турции впервые с января текущего года понизил ключевую ставку - с 37% до 36%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг. Решение полностью совпало с ожиданиями рынка и аналитиков. В последний раз Центробанк Турции снижал ставку 22 января 2026 года, тогда Комитет по денежно-кредитной политике (PPK) снизил недельную ставку репо с 38% до 37%. После этого шага регулятор взял паузу из-за новых проинфляционных рисков, включая рост мировых цен на энергоносители, и на протяжении всех последующих месяцев 2026 года удерживал ставку неизменной. "По итогам заседания принято решения снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - с 37% до 36%", - говорится в заявлении. Глава регулятора Фатих Карахан на минувшей неделе говорил, что Центральный банк Турции будет принимать решения о величине ставки рефинансирования с учетом текущей динамики и прогнозов инфляции, а при существенном отклонении от промежуточных целевых ориентиров готов ужесточить монетарную политику. Снижение ключевой ставки Центральным банком Турции может не привести к заметному оживлению кредитования и деловой активности из-за действующих ограничений на рост кредитов и высокой неопределенности на финансовых рынках, писало 20 октября газета Ekonomim.
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финансы, банки, турция, центральные банки
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, центральные банки
14:19 22.10.2026
 
ЦБ Турции впервые с января понизил ключевую ставку

ЦБ Турции впервые с января 2026 года понизил ключевую ставку до 36%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции на одной из улиц в Анкаре
Флаг Турции на одной из улиц в Анкаре - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Центральный банк Турции впервые с января текущего года понизил ключевую ставку - с 37% до 36%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания в четверг.
Решение полностью совпало с ожиданиями рынка и аналитиков. В последний раз Центробанк Турции снижал ставку 22 января 2026 года, тогда Комитет по денежно-кредитной политике (PPK) снизил недельную ставку репо с 38% до 37%. После этого шага регулятор взял паузу из-за новых проинфляционных рисков, включая рост мировых цен на энергоносители, и на протяжении всех последующих месяцев 2026 года удерживал ставку неизменной.
"По итогам заседания принято решения снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - с 37% до 36%", - говорится в заявлении.
Глава регулятора Фатих Карахан на минувшей неделе говорил, что Центральный банк Турции будет принимать решения о величине ставки рефинансирования с учетом текущей динамики и прогнозов инфляции, а при существенном отклонении от промежуточных целевых ориентиров готов ужесточить монетарную политику.
Снижение ключевой ставки Центральным банком Турции может не привести к заметному оживлению кредитования и деловой активности из-за действующих ограничений на рост кредитов и высокой неопределенности на финансовых рынках, писало 20 октября газета Ekonomim.
 
ФинансыБанкиТУРЦИЯцентральные банки
 
 
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