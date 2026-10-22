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В Латвии советника премьера заподозрили в махинациях с ВНЖ, пишут СМИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В Латвии советника премьера заподозрили в махинациях с ВНЖ, пишут СМИ
В Латвии советника премьера заподозрили в махинациях с ВНЖ, пишут СМИ - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Латвии советника премьера заподозрили в махинациях с ВНЖ, пишут СМИ
Латвийские депутаты заподозрили внештатного советника премьер-министра республики Дидзиса Деюса в махинациях с оформлением вида на жительство для иностранцев,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:08+0300
2026-10-22T16:08+0300
общество
латвия
внж
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Латвийские депутаты заподозрили внештатного советника премьер-министра республики Дидзиса Деюса в махинациях с оформлением вида на жительство для иностранцев, сообщил портал TVNET. "Двадцать пятого июня этого года в принадлежащей Деюсу компании AS Siaplg.eu появились восемь новых акционеров из-за рубежа, каждый из которых инвестировал по 50 000 евро. Именно эта сумма является минимальным порогом, при котором гражданин третьей страны может подать заявление на временный вид на жительство", - говорится в запросе депутатов фракции "Прогрессивные" премьер-министру Андрису Кулбергсу, который приводит портал. По данным портала, некоторые из этих инвесторов после этого получили вид на жительство в Латвии. Депутаты обратили внимание также, что Деюс в качестве представителя премьер-министра Кулберга входил в рабочую группу по подготовке нового иммиграционного закона. Поправки к нему, в частности, увеличивают квоту инвесторов в одной компании до 20 человек и продлевают срок ВНЖ до пяти лет. "Поправки к иммиграционному закону, внесенные премьер-министром и представленные Деюсом, могут, причем в значительной степени, напрямую способствовать частному бизнесу Деюса", — говорится в запросе партии.
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общество , латвия, внж
Общество , ЛАТВИЯ, ВНЖ
16:08 22.10.2026
 
В Латвии советника премьера заподозрили в махинациях с ВНЖ, пишут СМИ

TVNET: советника премьера Латвии Деюса заподозрили в махинациях с ВНЖ для иностранцев

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Латвийские депутаты заподозрили внештатного советника премьер-министра республики Дидзиса Деюса в махинациях с оформлением вида на жительство для иностранцев, сообщил портал TVNET.
"Двадцать пятого июня этого года в принадлежащей Деюсу компании AS Siaplg.eu появились восемь новых акционеров из-за рубежа, каждый из которых инвестировал по 50 000 евро. Именно эта сумма является минимальным порогом, при котором гражданин третьей страны может подать заявление на временный вид на жительство", - говорится в запросе депутатов фракции "Прогрессивные" премьер-министру Андрису Кулбергсу, который приводит портал.
По данным портала, некоторые из этих инвесторов после этого получили вид на жительство в Латвии.
Депутаты обратили внимание также, что Деюс в качестве представителя премьер-министра Кулберга входил в рабочую группу по подготовке нового иммиграционного закона. Поправки к нему, в частности, увеличивают квоту инвесторов в одной компании до 20 человек и продлевают срок ВНЖ до пяти лет.
"Поправки к иммиграционному закону, внесенные премьер-министром и представленные Деюсом, могут, причем в значительной степени, напрямую способствовать частному бизнесу Деюса", — говорится в запросе партии.
 
ОбществоЛАТВИЯВНЖ
 
 
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