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Юбилейный сезон олимпиады студентов собрал более 130 тысяч участников

Юбилейный сезон олимпиады студентов собрал более 130 тысяч участников - 22.10.2026, ПРАЙМ

Юбилейный сезон олимпиады студентов собрал более 130 тысяч участников

Юбилейный Х сезон всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" собрал уже более 130 тысяч участников, регистрация продолжается до 10 ноября... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T15:29+0300

2026-10-22T15:29+0300

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россия

промышленность

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Юбилейный Х сезон всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" собрал уже более 130 тысяч участников, регистрация продолжается до 10 ноября включительно, в этом году участникам доступны 68 направлений, сообщили в пресс-службе президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ). "На участие в Х сезоне всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" зарегистрировались более 130 тысяч молодых людей со всей страны. Регистрация на проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" продолжается до 10 ноября включительно", - говорится в сообщении. Среди подавших заявки - представители более чем 900 вузов и филиалов. По количеству зарегистрировавшихся участников лидируют Москва (более 30 тысяч), Санкт-Петербург (более 9,4 тысячи), Башкирия (свыше 7,6 тысячи), Татарстан (свыше 5,8 тысячи) и Краснодарский край (более 4 тысяч). Как отмечается, в этом учебном году участникам доступны 68 направлений - от аграрно-промышленного комплекса, естественных и компьютерных наук до педагогических дисциплин, креативных индустрий и медицины. Студенты могут подавать заявки на неограниченное количество направлений. Отборочный этап пройдет с 13 по 29 ноября. Участников ждут практикоориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных лидеров. Медалисты олимпиады получат денежные премии, а дипломантов ждут льготы на поступление в вузы и стажировки в компаниях-партнерах. Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" нацпроекта "Молодежь и дети" при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.

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россия, промышленность, москва, санкт-петербург, башкирия