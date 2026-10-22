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На трассе "Колыма" приняли новый заасфальтированный участок - 22.10.2026, ПРАЙМ
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На трассе "Колыма" приняли новый заасфальтированный участок
На трассе "Колыма" приняли новый заасфальтированный участок - 22.10.2026, ПРАЙМ
На трассе "Колыма" приняли новый заасфальтированный участок
Дорожная комиссия приняла новый заасфальтированный участок на трассе "Колыма" в Магаданской области, ранее на его месте была грунтовка, сообщил РИА Новости... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T05:02+0300
2026-10-22T05:02+0300
бизнес
россия
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 22 окт - ПРАЙМ. Дорожная комиссия приняла новый заасфальтированный участок на трассе "Колыма" в Магаданской области, ранее на его месте была грунтовка, сообщил РИА Новости заместитель начальника капитального строительства ФКУ ДСД "Дальний Восток" Андрей Алышев. Федеральная трасса "Колыма" протяженностью почти 2 тысячи километров - в основном грунтовка, и каждый заасфальтированный отрезок там очень ценят местные автолюбители. Период ремонта автодороги короткий: в октябре на трассе уже ложится снег. Температура воздуха опускается до значительных минусовых значений. "Специалисты дирекции по дорожному строительству "Дальний Восток" измерили высоту отбойников. Пробы асфальта уже взяли и оценили их в лаборатории. Нижнее покрытие выполнено толщиной восемь сантиметров, а верхнее - четыре сантиметра с добавлением морозостойких добавок на битумной основе. Участок принят и запущен в эксплуатацию", - рассказал Алышев. Он добавил, что это единственный участок на магаданской части трассы "Колыма", который в этом году приняли после капитального ремонта. Еще несколько будут достраивать в следующем году. На 2027 год у дорожников огромные планы, под масштабную реконструкцию попадет сразу множество объектов на федеральной северной автодороге, сообщил РИА Новости директор филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" в Магадане Евгений Косицын. "Работы будут вестись на 95 километрах автомобильной дороги "Колыма". Участки сложные. И сложные, и объемы работ большие, то есть действительно, придется постараться. На следующий год у нас задача стоит грандиозная", - рассказал Косицын.
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бизнес, россия, магаданская область, магадан
Бизнес, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Магадан
05:02 22.10.2026
 
На трассе "Колыма" приняли новый заасфальтированный участок

На трассе "Колыма" в Магаданской области приняли новый заасфальтированный участок

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МАГАДАН, 22 окт - ПРАЙМ. Дорожная комиссия приняла новый заасфальтированный участок на трассе "Колыма" в Магаданской области, ранее на его месте была грунтовка, сообщил РИА Новости заместитель начальника капитального строительства ФКУ ДСД "Дальний Восток" Андрей Алышев.
Федеральная трасса "Колыма" протяженностью почти 2 тысячи километров - в основном грунтовка, и каждый заасфальтированный отрезок там очень ценят местные автолюбители. Период ремонта автодороги короткий: в октябре на трассе уже ложится снег. Температура воздуха опускается до значительных минусовых значений.
"Специалисты дирекции по дорожному строительству "Дальний Восток" измерили высоту отбойников. Пробы асфальта уже взяли и оценили их в лаборатории. Нижнее покрытие выполнено толщиной восемь сантиметров, а верхнее - четыре сантиметра с добавлением морозостойких добавок на битумной основе. Участок принят и запущен в эксплуатацию", - рассказал Алышев.
Он добавил, что это единственный участок на магаданской части трассы "Колыма", который в этом году приняли после капитального ремонта. Еще несколько будут достраивать в следующем году.
На 2027 год у дорожников огромные планы, под масштабную реконструкцию попадет сразу множество объектов на федеральной северной автодороге, сообщил РИА Новости директор филиала ФКУ ДСД "Дальний Восток" в Магадане Евгений Косицын.
"Работы будут вестись на 95 километрах автомобильной дороги "Колыма". Участки сложные. И сложные, и объемы работ большие, то есть действительно, придется постараться. На следующий год у нас задача стоит грандиозная", - рассказал Косицын.
 
БизнесРОССИЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМагадан
 
 
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