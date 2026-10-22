https://1prime.ru/20261022/uchenye-874530497.html

Российские ученые разработали механизмы борьбы с медузами в Азовском море

Российские ученые разработали механизмы борьбы с медузами в Азовском море - 22.10.2026, ПРАЙМ

Российские ученые разработали механизмы борьбы с медузами в Азовском море

Российские ученые разработали механизмы по борьбе с медузами в Азовском море, в частности предлагают организовать их переработку для получения коллагена,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:23+0300

2026-10-22T18:23+0300

2026-10-22T18:23+0300

россия

бизнес

азовское море

китай

росрыболовство

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874530497.jpg?1792682581

СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Российские ученые разработали механизмы по борьбе с медузами в Азовском море, в частности предлагают организовать их переработку для получения коллагена, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне биомасса медуз достигает миллионов тонн. Это создает проблемы для рыболовства и экосистемы в целом. "На самом деле, это была проблема и вызов, который действительно поднимали власти прибрежных субъектов. И мы сами видели ситуацию - рыбаки наши жаловались. Наши ученые работали практически три года и разработали действенные механизмы, связанные с тем, чтобы первое - это оградить акватории от проникновения медуз", - сказал Шестаков. "Второе - это, конечно же, разработали технологию переработки, и, кстати, получения коллагена. Вопрос сейчас идет уже именно в определении его физических качеств", - добавил Шестаков. Он добавил, что коллаген сейчас популярный продукт. Кроме того, прорабатываются технологии по переработке медуз для дальнейшего использования в пищевой промышленности. Перспективным рынком, по словам Шестакова, мог бы стать Китай. "Но сейчас, во-первых, ситуация там не очень, чтобы активно заниматься рыбалкой в Азовском море. Поэтому, в целом, мы думаем, что такая перспектива может быть. Может быть интересно, потому что медуз, конечно, огромное количество", - добавил он.

азовское море

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, азовское море, китай, росрыболовство