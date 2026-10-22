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Российские ученые разработали механизмы борьбы с медузами в Азовском море - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Российские ученые разработали механизмы борьбы с медузами в Азовском море
Российские ученые разработали механизмы борьбы с медузами в Азовском море - 22.10.2026, ПРАЙМ
Российские ученые разработали механизмы борьбы с медузами в Азовском море
Российские ученые разработали механизмы по борьбе с медузами в Азовском море, в частности предлагают организовать их переработку для получения коллагена,... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:23+0300
2026-10-22T18:23+0300
россия
бизнес
азовское море
китай
росрыболовство
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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Российские ученые разработали механизмы по борьбе с медузами в Азовском море, в частности предлагают организовать их переработку для получения коллагена, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне биомасса медуз достигает миллионов тонн. Это создает проблемы для рыболовства и экосистемы в целом. "На самом деле, это была проблема и вызов, который действительно поднимали власти прибрежных субъектов. И мы сами видели ситуацию - рыбаки наши жаловались. Наши ученые работали практически три года и разработали действенные механизмы, связанные с тем, чтобы первое - это оградить акватории от проникновения медуз", - сказал Шестаков. "Второе - это, конечно же, разработали технологию переработки, и, кстати, получения коллагена. Вопрос сейчас идет уже именно в определении его физических качеств", - добавил Шестаков. Он добавил, что коллаген сейчас популярный продукт. Кроме того, прорабатываются технологии по переработке медуз для дальнейшего использования в пищевой промышленности. Перспективным рынком, по словам Шестакова, мог бы стать Китай. "Но сейчас, во-первых, ситуация там не очень, чтобы активно заниматься рыбалкой в Азовском море. Поэтому, в целом, мы думаем, что такая перспектива может быть. Может быть интересно, потому что медуз, конечно, огромное количество", - добавил он.
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россия, бизнес, азовское море, китай, росрыболовство
РОССИЯ, Бизнес, Азовское море, КИТАЙ, Росрыболовство
18:23 22.10.2026
 
Российские ученые разработали механизмы борьбы с медузами в Азовском море

Росрыболовство: российские ученые разработали механизмы борьбы с медузами в Азовском море

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Российские ученые разработали механизмы по борьбе с медузами в Азовском море, в частности предлагают организовать их переработку для получения коллагена, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне биомасса медуз достигает миллионов тонн. Это создает проблемы для рыболовства и экосистемы в целом.
"На самом деле, это была проблема и вызов, который действительно поднимали власти прибрежных субъектов. И мы сами видели ситуацию - рыбаки наши жаловались. Наши ученые работали практически три года и разработали действенные механизмы, связанные с тем, чтобы первое - это оградить акватории от проникновения медуз", - сказал Шестаков.
"Второе - это, конечно же, разработали технологию переработки, и, кстати, получения коллагена. Вопрос сейчас идет уже именно в определении его физических качеств", - добавил Шестаков.
Он добавил, что коллаген сейчас популярный продукт.
Кроме того, прорабатываются технологии по переработке медуз для дальнейшего использования в пищевой промышленности. Перспективным рынком, по словам Шестакова, мог бы стать Китай.
"Но сейчас, во-первых, ситуация там не очень, чтобы активно заниматься рыбалкой в Азовском море. Поэтому, в целом, мы думаем, что такая перспектива может быть. Может быть интересно, потому что медуз, конечно, огромное количество", - добавил он.
 
РОССИЯБизнесАзовское мореКИТАЙРосрыболовство
 
 
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