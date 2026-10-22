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Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов с начала 2022 года, следует из данных украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T07:17+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов с начала 2022 года, следует из данных украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости.
Согласно данным из информационных справок минфина Украины об исполнении бюджета, с начала 2022 года до августа 2026 года страна выделила на содержание ВСУ 11,037 триллиона гривен, или 246 миллиардов долларов. Эти деньги шли на закупку вооружения и техники, зарплаты военным, финансирование логистики, снабжения, инфраструктуры и другие потребностей ВСУ.
При этом эта сумма отражает лишь прямые бюджетные расходы Украины. Так, в нее не включена стоимость западного вооружения, которое страна получает от спонсоров.
Исходя из данных украинского минфина, до конца года страна планирует направить на ВСУ еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов.
На фоне предполагаемого дефицита в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в следующем году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта. Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов.
В МИД России не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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финансы, мировая экономика, украина, запад, дмитрий песков, всу, мид рф, мид
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Дмитрий Песков, ВСУ, МИД РФ, МИД
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов с начала 2022 года
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов с начала 2022 года, следует из данных украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости.
Согласно данным из информационных справок минфина Украины об исполнении бюджета, с начала 2022 года до августа 2026 года страна выделила на содержание ВСУ 11,037 триллиона гривен, или 246 миллиардов долларов. Эти деньги шли на закупку вооружения и техники, зарплаты военным, финансирование логистики, снабжения, инфраструктуры и другие потребностей ВСУ.
При этом эта сумма отражает лишь прямые бюджетные расходы Украины. Так, в нее не включена стоимость западного вооружения, которое страна получает от спонсоров.
Исходя из данных украинского минфина, до конца года страна планирует направить на ВСУ еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов.
На фоне предполагаемого дефицита в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в следующем году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта. Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов.
В МИД России не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.