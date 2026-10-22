Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/ukraina-874499398.html
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов с начала 2022 года, следует из данных украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T07:17+0300
2026-10-22T07:17+0300
финансы
мировая экономика
украина
запад
дмитрий песков
всу
мид рф
мид
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874499398.jpg?1792642664
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов с начала 2022 года, следует из данных украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости. Согласно данным из информационных справок минфина Украины об исполнении бюджета, с начала 2022 года до августа 2026 года страна выделила на содержание ВСУ 11,037 триллиона гривен, или 246 миллиардов долларов. Эти деньги шли на закупку вооружения и техники, зарплаты военным, финансирование логистики, снабжения, инфраструктуры и другие потребностей ВСУ. При этом эта сумма отражает лишь прямые бюджетные расходы Украины. Так, в нее не включена стоимость западного вооружения, которое страна получает от спонсоров. Исходя из данных украинского минфина, до конца года страна планирует направить на ВСУ еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов. На фоне предполагаемого дефицита в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в следующем году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта. Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов. В МИД России не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, запад, дмитрий песков, всу, мид рф, мид
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Дмитрий Песков, ВСУ, МИД РФ, МИД
07:17 22.10.2026
 
Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов

Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов с начала 2022 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Украина потратила на финансирование ВСУ 246 миллиардов долларов с начала 2022 года, следует из данных украинского минфина, которые проанализировало РИА Новости.
Согласно данным из информационных справок минфина Украины об исполнении бюджета, с начала 2022 года до августа 2026 года страна выделила на содержание ВСУ 11,037 триллиона гривен, или 246 миллиардов долларов. Эти деньги шли на закупку вооружения и техники, зарплаты военным, финансирование логистики, снабжения, инфраструктуры и другие потребностей ВСУ.
При этом эта сумма отражает лишь прямые бюджетные расходы Украины. Так, в нее не включена стоимость западного вооружения, которое страна получает от спонсоров.
Исходя из данных украинского минфина, до конца года страна планирует направить на ВСУ еще 1,94 триллиона гривен, или 43,2 миллиарда долларов.
На фоне предполагаемого дефицита в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов в следующем году Украина собирается направить на финансирование ВСУ больше, чем в предыдущие годы конфликта. Согласно проекту бюджета на 2027 год, сумма, выделенная на финансирование ВСУ, достигнет 108,3 миллиарда долларов.
В МИД России не раз заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДДмитрий ПесковВСУМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала