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СМИ: экономика Украины переживает новый кризис

СМИ: экономика Украины переживает новый кризис - 22.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: экономика Украины переживает новый кризис

Экономика Украины переживает очередной спад, чему способствовали точные российские удары по инфраструктуре и промышленности страны, пишет ИноСМИ со ссылкой на... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:49+0300

2026-10-22T10:49+0300

2026-10-22T10:49+0300

мировая экономика

украина

der spiegel

киев

черное море

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Экономика Украины переживает очередной спад, чему способствовали точные российские удары по инфраструктуре и промышленности страны, пишет ИноСМИ со ссылкой на Der Spiegel.Согласно последнему анализу Венского института международных экономических исследований (wiiw), экономика Украины "оказалась в безвыходном положении". Институт снизил ожидания по темпам роста в этом году до 0,6% — на 0,4 процентного пункта ниже июльского прогноза. Прогноз на 2027 год также понижен на 0,4 процентного пункта, до 2,1%, и то при условии, что Киев получит достаточную финансовую и военную поддержку из-за рубежа."Пятая зима в условиях боевых действий, вероятно, станет для Украины суровым испытанием", — заявила эксперт института по Украине Ольга Пиндюк.Авиаудары привели к разрушению энергетических объектов, инфраструктуры и погрузочных сооружений на Черном море: в августе экспорт зерна сократился на 70% по сравнению с июлем, сильно страдает и сталелитейная промышленность. Сильный рост цен и высокие процентные ставки дополнительно тормозят экономику.При этом, как отмечают в wiiw, у Москвы не будет проблем с финансированием боевых действий. "В следующем году у президента Путина тоже не будет никаких проблем с финансированием боевых действий на Украине", — уточнил эксперт по России Василий Астров, добавив, что государство сможет и дальше заимствовать средства у отечественных банков. Прогноз роста экономики России, по оценкам института, составляет 0,6% в 2026 году и 1,3% в 2027 году, хотя удары по нефтеперерабатывающим заводам привели к топливному кризису и запрету на экспорт топлива.

украина

киев

черное море

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мировая экономика, украина, der spiegel, киев, черное море