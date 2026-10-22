Отключение Starshield стоило Украине миллионы долларов, пишет NYT
NYT: командир ВСУ сообщил о потере дронов на миллион долларов из-за сбоя Starshield
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Вампир" группировки войск "Запад" на Рубцовском направлении СВО. В лаборатории восстанавливают, дорабатывают и тестируют сбитые (трофейные) БПЛА ВСУ.
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Сбой в работе военного спутникового интернета Starshield привел к потере украинских дронов на сумму более миллиона долларов и вынудил командование приостановить операции, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского командира.
По его словам, десятки вооруженных дронов летели к российским целям, когда видеопотоки внезапно стали размытыми: беспилотники потеряли связь с пилотами, а многие просто упали с неба. Командир, назвавшийся Олегом, был вынужден приостановить почти все операции на три дня, включая удары по российским командным пунктам и топливным узлам.
"Этот день без Starlink спас много жизней и множество грузовиков для России, к сожалению. Это большая цена для нас. И гораздо больше крови. Нашей крови", — заявил командир роты 23-го штурмового полка Юрий Бутусов.
Как отмечает издание, сбои стали точкой напряжения в отношениях Владимира Зеленского и Дональда Трампа: украинские чиновники опасаются, что Вашингтон намеренно ограничил сервис, чтобы наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Администрация США отрицает изменения в обслуживании, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что замедление "в некотором роде произошло", но "восстановлено". По данным украинских чиновников, связь улучшилась, однако дроны по-прежнему теряют соединение при скорости выше 100 миль в час (около 170 километров), что мешает и перехватчикам, используемым против российских беспилотников.