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Отключение Starshield стоило Украине миллионы долларов, пишет NYT - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Отключение Starshield стоило Украине миллионы долларов, пишет NYT
Отключение Starshield стоило Украине миллионы долларов, пишет NYT - 22.10.2026, ПРАЙМ
Отключение Starshield стоило Украине миллионы долларов, пишет NYT
Сбой в работе военного спутникового интернета Starshield привел к потере украинских дронов на сумму более миллиона долларов и вынудил командование приостановить | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:57+0300
2026-10-22T11:35+0300
технологии
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владимир зеленский
starlink
дональд трамп
марко рубио
сша
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Сбой в работе военного спутникового интернета Starshield привел к потере украинских дронов на сумму более миллиона долларов и вынудил командование приостановить операции, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского командира.По его словам, десятки вооруженных дронов летели к российским целям, когда видеопотоки внезапно стали размытыми: беспилотники потеряли связь с пилотами, а многие просто упали с неба. Командир, назвавшийся Олегом, был вынужден приостановить почти все операции на три дня, включая удары по российским командным пунктам и топливным узлам.&quot;Этот день без Starlink спас много жизней и множество грузовиков для России, к сожалению. Это большая цена для нас. И гораздо больше крови. Нашей крови&quot;, — заявил командир роты 23-го штурмового полка Юрий Бутусов.Как отмечает издание, сбои стали точкой напряжения в отношениях Владимира Зеленского и Дональда Трампа: украинские чиновники опасаются, что Вашингтон намеренно ограничил сервис, чтобы наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Администрация США отрицает изменения в обслуживании, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что замедление "в некотором роде произошло", но "восстановлено". По данным украинских чиновников, связь улучшилась, однако дроны по-прежнему теряют соединение при скорости выше 100 миль в час (около 170 километров), что мешает и перехватчикам, используемым против российских беспилотников.
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технологии, вашингтон, владимир зеленский, starlink, дональд трамп, марко рубио, сша, киев, мировая экономика
Технологии, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Starlink, Дональд Трамп, Марко Рубио, США, Киев, Мировая экономика
10:57 22.10.2026 (обновлено: 11:35 22.10.2026)
 
Отключение Starshield стоило Украине миллионы долларов, пишет NYT

NYT: командир ВСУ сообщил о потере дронов на миллион долларов из-за сбоя Starshield

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА "Вампир" группировки войск "Запад" на Рубцовском направлении СВО. В лаборатории восстанавливают, дорабатывают и тестируют сбитые (трофейные) БПЛА ВСУ.
БПЛА Вампир группировки войск Запад на Рубцовском направлении СВО. В лаборатории восстанавливают, дорабатывают и тестируют сбитые (трофейные) БПЛА ВСУ. - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Сбой в работе военного спутникового интернета Starshield привел к потере украинских дронов на сумму более миллиона долларов и вынудил командование приостановить операции, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского командира.
По его словам, десятки вооруженных дронов летели к российским целям, когда видеопотоки внезапно стали размытыми: беспилотники потеряли связь с пилотами, а многие просто упали с неба. Командир, назвавшийся Олегом, был вынужден приостановить почти все операции на три дня, включая удары по российским командным пунктам и топливным узлам.

"Этот день без Starlink спас много жизней и множество грузовиков для России, к сожалению. Это большая цена для нас. И гораздо больше крови. Нашей крови", — заявил командир роты 23-го штурмового полка Юрий Бутусов.

Как отмечает издание, сбои стали точкой напряжения в отношениях Владимира Зеленского и Дональда Трампа: украинские чиновники опасаются, что Вашингтон намеренно ограничил сервис, чтобы наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Администрация США отрицает изменения в обслуживании, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что замедление "в некотором роде произошло", но "восстановлено". По данным украинских чиновников, связь улучшилась, однако дроны по-прежнему теряют соединение при скорости выше 100 миль в час (около 170 километров), что мешает и перехватчикам, используемым против российских беспилотников.
 
ТехнологииВАШИНГТОНВладимир ЗеленскийStarlinkДональд ТрампМарко РубиоСШАКиевМировая экономика
 
 
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