https://1prime.ru/20261022/ukraina-874504787.html

Отключение Starshield стоило Украине миллионы долларов, пишет NYT

Отключение Starshield стоило Украине миллионы долларов, пишет NYT - 22.10.2026, ПРАЙМ

Отключение Starshield стоило Украине миллионы долларов, пишет NYT

Сбой в работе военного спутникового интернета Starshield привел к потере украинских дронов на сумму более миллиона долларов и вынудил командование приостановить | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:57+0300

2026-10-22T10:57+0300

2026-10-22T11:35+0300

технологии

вашингтон

владимир зеленский

starlink

дональд трамп

марко рубио

сша

киев

мировая экономика

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/08/07/872127793_0:202:2995:1887_1920x0_80_0_0_f9799f3bb6c029c26ac8dde96d672537.jpg

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Сбой в работе военного спутникового интернета Starshield привел к потере украинских дронов на сумму более миллиона долларов и вынудил командование приостановить операции, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского командира.По его словам, десятки вооруженных дронов летели к российским целям, когда видеопотоки внезапно стали размытыми: беспилотники потеряли связь с пилотами, а многие просто упали с неба. Командир, назвавшийся Олегом, был вынужден приостановить почти все операции на три дня, включая удары по российским командным пунктам и топливным узлам."Этот день без Starlink спас много жизней и множество грузовиков для России, к сожалению. Это большая цена для нас. И гораздо больше крови. Нашей крови", — заявил командир роты 23-го штурмового полка Юрий Бутусов.Как отмечает издание, сбои стали точкой напряжения в отношениях Владимира Зеленского и Дональда Трампа: украинские чиновники опасаются, что Вашингтон намеренно ограничил сервис, чтобы наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Администрация США отрицает изменения в обслуживании, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что замедление "в некотором роде произошло", но "восстановлено". По данным украинских чиновников, связь улучшилась, однако дроны по-прежнему теряют соединение при скорости выше 100 миль в час (около 170 километров), что мешает и перехватчикам, используемым против российских беспилотников.

вашингтон

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, вашингтон, владимир зеленский, starlink, дональд трамп, марко рубио, сша, киев, мировая экономика