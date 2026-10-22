https://1prime.ru/20261022/ukraina-874524907.html

СМИ: ЕК призвала страны ЕС договориться о новых миллиардах для Украины

СМИ: ЕК призвала страны ЕС договориться о новых миллиардах для Украины - 22.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: ЕК призвала страны ЕС договориться о новых миллиардах для Украины

Еврокомиссия рассчитывает до конца 2026 года добиться политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год, несмотря на... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:20+0300

2026-10-22T16:20+0300

2026-10-22T16:20+0300

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассчитывает до конца 2026 года добиться политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год, несмотря на то что из ранее согласованного кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву пока перечислено лишь 20 миллиардов из-за буксующих реформ, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на внутренний документ ЕК, направленный государствам объединения. "Следует начать работу по поиску решений для покрытия оставшегося дефицита финансирования на 2027 год с целью достижения политического соглашения до конца года", - говорится в документе, с которым ознакомилось издание. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине в 2027 году потребуется 155 миллиардов евро финансовой поддержки, при этом дефицит финансирования оценивается в 70 миллиардов евро. Как отмечает издание, эта оценка пока предварительная и может измениться. Согласно документу, Еврокомиссия также требует от Киева ускорить проведение реформ, связанных с предоставлением кредита ЕС на 90 миллиардов евро, согласованного в декабре прошлого года. Кроме того, Брюссель призывает страны НАТО предоставить Украине 70 миллиардов евро двусторонней военной помощи в текущем году, сделав приоритетом поставки беспилотников. Конкретные предложения по покрытию финансовых потребностей Киева планируется обсудить на внеочередном саммите ЕС 26-27 ноября в Брюсселе. Еще одна встреча европейских лидеров запланирована на 17-18 декабря. Россия неоднократно заявляла, что дальнейшее финансирование Киева и поставки западных вооружений затягивают конфликт и препятствуют поиску дипломатического урегулирования.

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украина, владимир зеленский, ес, ек, нато