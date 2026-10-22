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СМИ: ЕК призвала страны ЕС договориться о новых миллиардах для Украины - 22.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: ЕК призвала страны ЕС договориться о новых миллиардах для Украины
СМИ: ЕК призвала страны ЕС договориться о новых миллиардах для Украины - 22.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕК призвала страны ЕС договориться о новых миллиардах для Украины
Еврокомиссия рассчитывает до конца 2026 года добиться политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год, несмотря на... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:20+0300
2026-10-22T16:20+0300
украина
владимир зеленский
ес
ек
нато
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассчитывает до конца 2026 года добиться политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год, несмотря на то что из ранее согласованного кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву пока перечислено лишь 20 миллиардов из-за буксующих реформ, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на внутренний документ ЕК, направленный государствам объединения. "Следует начать работу по поиску решений для покрытия оставшегося дефицита финансирования на 2027 год с целью достижения политического соглашения до конца года", - говорится в документе, с которым ознакомилось издание. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине в 2027 году потребуется 155 миллиардов евро финансовой поддержки, при этом дефицит финансирования оценивается в 70 миллиардов евро. Как отмечает издание, эта оценка пока предварительная и может измениться. Согласно документу, Еврокомиссия также требует от Киева ускорить проведение реформ, связанных с предоставлением кредита ЕС на 90 миллиардов евро, согласованного в декабре прошлого года. Кроме того, Брюссель призывает страны НАТО предоставить Украине 70 миллиардов евро двусторонней военной помощи в текущем году, сделав приоритетом поставки беспилотников. Конкретные предложения по покрытию финансовых потребностей Киева планируется обсудить на внеочередном саммите ЕС 26-27 ноября в Брюсселе. Еще одна встреча европейских лидеров запланирована на 17-18 декабря. Россия неоднократно заявляла, что дальнейшее финансирование Киева и поставки западных вооружений затягивают конфликт и препятствуют поиску дипломатического урегулирования.
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украина, владимир зеленский, ес, ек, нато
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, ЕК, НАТО
16:20 22.10.2026
 
СМИ: ЕК призвала страны ЕС договориться о новых миллиардах для Украины

Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС договориться о финансировании Украины до конца года

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассчитывает до конца 2026 года добиться политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год, несмотря на то что из ранее согласованного кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву пока перечислено лишь 20 миллиардов из-за буксующих реформ, сообщает издание Rapporteur со ссылкой на внутренний документ ЕК, направленный государствам объединения.
"Следует начать работу по поиску решений для покрытия оставшегося дефицита финансирования на 2027 год с целью достижения политического соглашения до конца года", - говорится в документе, с которым ознакомилось издание.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине в 2027 году потребуется 155 миллиардов евро финансовой поддержки, при этом дефицит финансирования оценивается в 70 миллиардов евро. Как отмечает издание, эта оценка пока предварительная и может измениться.
Согласно документу, Еврокомиссия также требует от Киева ускорить проведение реформ, связанных с предоставлением кредита ЕС на 90 миллиардов евро, согласованного в декабре прошлого года.
Кроме того, Брюссель призывает страны НАТО предоставить Украине 70 миллиардов евро двусторонней военной помощи в текущем году, сделав приоритетом поставки беспилотников. Конкретные предложения по покрытию финансовых потребностей Киева планируется обсудить на внеочередном саммите ЕС 26-27 ноября в Брюсселе. Еще одна встреча европейских лидеров запланирована на 17-18 декабря.
Россия неоднократно заявляла, что дальнейшее финансирование Киева и поставки западных вооружений затягивают конфликт и препятствуют поиску дипломатического урегулирования.
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийЕСЕКНАТО
 
 
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