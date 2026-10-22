https://1prime.ru/20261022/uzbekistan-874503278.html

В Узбекистане запустили пилотный проект по поиску работы через геосервис

В Узбекистане запустили пилотный проект по поиску работы через геосервис - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане запустили пилотный проект по поиску работы через геосервис

Пилотный проект по поиску работы через геосервис "2ГИС" запущен в Узбекистане, сначала его проверят в одном из районов Ташкента, сообщает торговое... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T10:30+0300

2026-10-22T10:30+0300

2026-10-22T10:30+0300

россия

узбекистан

ташкент

"2гис"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874503278.jpg?1792654257

ТАШКЕНТ, 22 окт - ПРАЙМ. Пилотный проект по поиску работы через геосервис "2ГИС" запущен в Узбекистане, сначала его проверят в одном из районов Ташкента, сообщает торговое представительство России. По данным торгпредства, мэрия Ташкента и российская "2ГИС" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации концепции "15-минутного города", а также запустили проект по размещению на электронной карте 2gis.uz информации о вакансиях во всех 585 махаллях столицы. "На первом этапе проект запущен во всех махаллях Чиланзарского района. Актуальные вакансии уже размещены на платформе 2ГИС. В дальнейшем планируется распространить проект на другие районы Ташкента", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства. Пользователи смогут находить работу вблизи места проживания, получать информацию о предлагаемой заработной плате и квалификационных требованиях. "Ожидается, что инициатива позволит сократить время на поиск работы и транспортные расходы жителей столицы (Узбекистана)", - добавили в представительстве.

узбекистан

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, узбекистан, ташкент, "2гис"