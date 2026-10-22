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В Узбекистане запустили пилотный проект по поиску работы через геосервис - 22.10.2026, ПРАЙМ
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В Узбекистане запустили пилотный проект по поиску работы через геосервис
В Узбекистане запустили пилотный проект по поиску работы через геосервис - 22.10.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане запустили пилотный проект по поиску работы через геосервис
Пилотный проект по поиску работы через геосервис "2ГИС" запущен в Узбекистане, сначала его проверят в одном из районов Ташкента, сообщает торговое... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T10:30+0300
2026-10-22T10:30+0300
россия
узбекистан
ташкент
"2гис"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874503278.jpg?1792654257
ТАШКЕНТ, 22 окт - ПРАЙМ. Пилотный проект по поиску работы через геосервис "2ГИС" запущен в Узбекистане, сначала его проверят в одном из районов Ташкента, сообщает торговое представительство России. По данным торгпредства, мэрия Ташкента и российская "2ГИС" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации концепции "15-минутного города", а также запустили проект по размещению на электронной карте 2gis.uz информации о вакансиях во всех 585 махаллях столицы. "На первом этапе проект запущен во всех махаллях Чиланзарского района. Актуальные вакансии уже размещены на платформе 2ГИС. В дальнейшем планируется распространить проект на другие районы Ташкента", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства. Пользователи смогут находить работу вблизи места проживания, получать информацию о предлагаемой заработной плате и квалификационных требованиях. "Ожидается, что инициатива позволит сократить время на поиск работы и транспортные расходы жителей столицы (Узбекистана)", - добавили в представительстве.
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россия, узбекистан, ташкент, "2гис"
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, "2ГИС"
10:30 22.10.2026
 
В Узбекистане запустили пилотный проект по поиску работы через геосервис

В Узбекистане запустили пилотный проект по поиску работы через геосервис "2ГИС"

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ТАШКЕНТ, 22 окт - ПРАЙМ. Пилотный проект по поиску работы через геосервис "2ГИС" запущен в Узбекистане, сначала его проверят в одном из районов Ташкента, сообщает торговое представительство России.
По данным торгпредства, мэрия Ташкента и российская "2ГИС" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации концепции "15-минутного города", а также запустили проект по размещению на электронной карте 2gis.uz информации о вакансиях во всех 585 махаллях столицы.
"На первом этапе проект запущен во всех махаллях Чиланзарского района. Актуальные вакансии уже размещены на платформе 2ГИС. В дальнейшем планируется распространить проект на другие районы Ташкента", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.
Пользователи смогут находить работу вблизи места проживания, получать информацию о предлагаемой заработной плате и квалификационных требованиях.
"Ожидается, что инициатива позволит сократить время на поиск работы и транспортные расходы жителей столицы (Узбекистана)", - добавили в представительстве.
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНТашкент"2ГИС"
 
 
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