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Приход Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил Ведяхин
Приход Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил Ведяхин - 22.10.2026, ПРАЙМ
Приход Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил Ведяхин
Приход бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T13:36+0300
2026-10-22T13:36+0300
2026-10-22T13:36+0300
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финансы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - ПРАЙМ. Приход бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
"Мы будем рады видеть Дмитрия Юрьевича Григоренко в нашей команде. Мы с ним много работали и на должностях в налоговой, и на должностях в правительстве Российской Федерации. И мы считаем это сильной усилением команды Сбера. И я лично буду рад пожать его руку", - сказал Ведяхин.
Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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банки, финансы, россия, дмитрий григоренко, владимир путин, сбербанк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Сбербанк
Приход Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил Ведяхин
Ведяхин: приход Григоренко в Сбербанк усилит команду банка
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - ПРАЙМ. Приход бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
"Мы будем рады видеть Дмитрия Юрьевича Григоренко в нашей команде. Мы с ним много работали и на должностях в налоговой, и на должностях в правительстве Российской Федерации. И мы считаем это сильной усилением команды Сбера. И я лично буду рад пожать его руку", - сказал Ведяхин.
Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.