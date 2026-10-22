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Приход Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил Ведяхин

Приход Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил Ведяхин - 22.10.2026, ПРАЙМ

Приход Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил Ведяхин

Приход бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T13:36+0300

2026-10-22T13:36+0300

2026-10-22T13:36+0300

банки

финансы

россия

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сбербанк

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - ПРАЙМ. Приход бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко в Сбербанк усилит команду банка, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. "Мы будем рады видеть Дмитрия Юрьевича Григоренко в нашей команде. Мы с ним много работали и на должностях в налоговой, и на должностях в правительстве Российской Федерации. И мы считаем это сильной усилением команды Сбера. И я лично буду рад пожать его руку", - сказал Ведяхин. Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября рассмотрит вопрос о назначении бывшего вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления. Ранее президент России Владимир Путин освободил Григоренко от должности вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, дмитрий григоренко, владимир путин, сбербанк