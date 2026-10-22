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Вексельберг заявил о перспективе возвращения к партнерству России и США - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Вексельберг заявил о перспективе возвращения к партнерству России и США
Вексельберг заявил о перспективе возвращения к партнерству России и США - 22.10.2026, ПРАЙМ
Вексельберг заявил о перспективе возвращения к партнерству России и США
Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг видит большую перспективу в постепенном возвращении России и США к взаимовыгодному партнерству. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T19:02+0300
2026-10-22T19:19+0300
россия
финансы
сша
виктор вексельберг
кирилл дмитриев
рфпи
amcham
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг видит большую перспективу в постепенном возвращении России и США к взаимовыгодному партнерству. "Сегодняшняя сессия с американскими партнерами, я думаю, показала, что очень многие сегодня выступают с инициативой для того, чтобы найти возможность для будущего развития российско-американских отношений в области крупного и среднего бизнеса", - сказал он в эфире Первого канала в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Я лично поддерживаю это, потому что я вижу большую перспективу, возможности для того, чтобы наши страны постепенно возвращались к взаимовыгодному партнерству", - добавил он. Американский бизнес хочет продолжать работать на российском рынке и понимает, что санкции вредят этому, заявил в кулуарах форума к ранее в четверг спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам по итогам встречи с главой AmCham Робертом Эйджи.
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россия, финансы, сша, виктор вексельберг, кирилл дмитриев, рфпи, amcham
РОССИЯ, Финансы, США, Виктор Вексельберг, Кирилл Дмитриев, РФПИ, AmCham
19:02 22.10.2026 (обновлено: 19:19 22.10.2026)
 
Вексельберг заявил о перспективе возвращения к партнерству России и США

Вексельберг заявил о перспективе возвращения России и США к взаимовыгодному партнерству

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг видит большую перспективу в постепенном возвращении России и США к взаимовыгодному партнерству.
"Сегодняшняя сессия с американскими партнерами, я думаю, показала, что очень многие сегодня выступают с инициативой для того, чтобы найти возможность для будущего развития российско-американских отношений в области крупного и среднего бизнеса", - сказал он в эфире Первого канала в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Я лично поддерживаю это, потому что я вижу большую перспективу, возможности для того, чтобы наши страны постепенно возвращались к взаимовыгодному партнерству", - добавил он.
Американский бизнес хочет продолжать работать на российском рынке и понимает, что санкции вредят этому, заявил в кулуарах форума к ранее в четверг спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам по итогам встречи с главой AmCham Робертом Эйджи.
 
РОССИЯФинансыСШАВиктор ВексельбергКирилл ДмитриевРФПИAmCham
 
 
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