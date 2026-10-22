https://1prime.ru/20261022/vekselberg-874531775.html

Вексельберг заявил о перспективе возвращения к партнерству России и США

Вексельберг заявил о перспективе возвращения к партнерству России и США - 22.10.2026, ПРАЙМ

Вексельберг заявил о перспективе возвращения к партнерству России и США

Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг видит большую перспективу в постепенном возвращении России и США к взаимовыгодному партнерству. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T19:02+0300

2026-10-22T19:02+0300

2026-10-22T19:19+0300

россия

финансы

сша

виктор вексельберг

кирилл дмитриев

рфпи

amcham

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874531775.jpg?1792685975

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг видит большую перспективу в постепенном возвращении России и США к взаимовыгодному партнерству. "Сегодняшняя сессия с американскими партнерами, я думаю, показала, что очень многие сегодня выступают с инициативой для того, чтобы найти возможность для будущего развития российско-американских отношений в области крупного и среднего бизнеса", - сказал он в эфире Первого канала в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Я лично поддерживаю это, потому что я вижу большую перспективу, возможности для того, чтобы наши страны постепенно возвращались к взаимовыгодному партнерству", - добавил он. Американский бизнес хочет продолжать работать на российском рынке и понимает, что санкции вредят этому, заявил в кулуарах форума к ранее в четверг спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам по итогам встречи с главой AmCham Робертом Эйджи.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сша, виктор вексельберг, кирилл дмитриев, рфпи, amcham