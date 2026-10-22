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В Венгрии оценили проект нового бюджета

В Венгрии оценили проект нового бюджета - 22.10.2026, ПРАЙМ

В Венгрии оценили проект нового бюджета

Проект нового бюджета, представленный премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, в перспективе может обернуться повышением налогов и увеличением госдолга,... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:32+0300

2026-10-22T18:32+0300

2026-10-22T18:32+0300

мировая экономика

венгрия

виктор орбан

ес

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БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Проект нового бюджета, представленный премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, в перспективе может обернуться повышением налогов и увеличением госдолга, поскольку заявленные обязательства не имеют надежных источников финансирования, заявил венгерский экономист Геза Шебештьен. В понедельник Мадьяр представил в парламенте Венгрии проект бюджета на 2027 год. Он предполагает снижение дефицита бюджета, повышение в четыре раза минимальной пенсии, снижение налогов на небольшие доходы, увеличение расходов на здравоохранение и повышение зарплат бюджетников. Предполагается, что эти планы будут профинансированы за счет налогов на крупный капитал, денег, выделяемых Евросоюзом, и сокращения расходов на госзакупки. "Правительство берет на себя такие обязательства, которые придется выполнять из года в год, тогда как устойчивость источников их финансирования далеко не так надежна", - приводит мнение Шебештьена газета Magyar Nemzet. Эксперт отметил, что повышенную зарплату работников госсектора нельзя будет снизить через год, как и сократить семейное пособие. В то же время отказ, например, от инвестиционного проекта с завышенной стоимостью даст только разовую экономию, а не постоянный доход на несколько лет. "Кроме того, постоянные меры со временем могут обходиться еще дороже из-за инфляции и необходимости дальнейшего повышения зарплат... Поэтому главная опасность может проявиться не обязательно в 2027 году, а в 2028-м и 2029-м", - отметил экономист. "К тому времени повышение зарплат, семейные выплаты и снижение налогов уже будут встроены в систему, тогда как возможности для разовой экономии могут исчерпаться, а дополнительные налоговые поступления - оказаться ниже ожиданий", - предупредил Шебештьен. По его словам, повышенный корпоративный налог для крупного бизнеса и налог на крупный капитал могут привести к тому, что компании сократят инвестиции, а владельцы активов выведут их за границу. "Если это произойдет, у правительства в последующие годы останется три неприятных варианта: вновь повысить налоги, сократить расходы или еще сильнее увеличить государственный долг. Ответственная бюджетная политика должна учитывать не только то, за счет чего мы оплачиваем сегодняшние обещания, но и то, за счет чего мы будем оплачивать их через пять лет", - подчеркнул он. Госдолг Венгрии в 2026 году составит около 77,5% ВВП, в следующем году планируется его снижение до 77,2% ВВП, сообщал Мадьяр. Оппозиционная партия "Фидес" раскритиковала проект бюджета за непрозрачность, назвав его "путешествием в Нарнию". Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что он в перспективе ведет к росту безработицы и предполагает "ампутацию" ряда мер социальной поддержки населения, введенных прошлым правительством.

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мировая экономика, венгрия, виктор орбан, ес