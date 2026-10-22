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Россиянам назвали стоимость тура с прямым перелетом во Вьетнам

Россиянам назвали стоимость тура с прямым перелетом во Вьетнам - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам назвали стоимость тура с прямым перелетом во Вьетнам

С середины ноября российские туристы смогут отправиться на вьетнамский остров Фукуок прямыми рейсами. Стоимость пакетных туров начинается от 178 тысяч рублей на | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:22+0300

2026-10-22T18:22+0300

2026-10-22T18:22+0300

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. С середины ноября российские туристы смогут отправиться на вьетнамский остров Фукуок прямыми рейсами. Стоимость пакетных туров начинается от 178 тысяч рублей на двоих, сообщил заместитель коммерческого директора туроператора Anex Евгений Фунтов на презентации новой полетной программы.За эту сумму туристам предлагают девять ночей в трехзвездочном отеле с завтраками. На новогодние праздники цены стартуют от 350 тысяч рублей на двоих за восемь ночей с аналогичным типом питания.Полетная программа Anex рассчитана на период с середины ноября до конца марта. Рейсы авиакомпании Sun Phu Quoc Airways по маршруту Москва – Фукуок – Москва будут выполняться четыре раза в неделю, а с середины января их частота увеличится до шести. На направлении заявлен широкофюзеляжный Airbus A330 с тремя классами обслуживания: эконом, премиум-эконом и бизнес. Перелет из Москвы займет около девяти часов 45 минут, обратный — десять часов 55 минут.Нормы провоза багажа зависят от класса. В экономе предусмотрены одно место багажа до 23 килограммов и ручная кладь до семи килограммов. В премиум-экономе — два места багажа по 23 килограмма и ручная кладь до семи килограммов. Пассажиры бизнес-класса смогут взять два места багажа по 23 килограмма, два места ручной клади по семь килограммов.В Anex отмечают высокий спрос: на новогодние праздники уже продано более около половины популярного продукта. Стоимость существенно зависит от дат поездки — тур с 22 декабря по 2 января обойдется примерно на 30% дешевле, чем путешествие с 29 декабря по 8 января. Помимо Москвы, туроператор организует перелеты на Фукуок еще из 11 российских городов.На острове расширяется гостиничная инфраструктура: в начале декабря 2026 года откроется отель Rixos, а в начале 2027-го — еще пять гостиниц. Для российских гостей предусмотрены русскоязычное сопровождение и путеводители. Первым туристам, купившим туры с прямым перелетом, подарят поездку по канатной дороге Фукуока, а также предложат скидки и бонусы на посещение туристических объектов.

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туризм, бизнес, россия, вьетнам, москва, anex