Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/vinodelni-874529156.html
Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов
Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов
Российские винодельни по итогам 2026 года могут посетить порядка 1,8 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:46+0300
2026-10-22T17:46+0300
бизнес
туризм
россия
краснодарский край
крым
ростовская область
россельхозбанк
рсхб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874529156.jpg?1792680408
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российские винодельни по итогам 2026 года могут посетить порядка 1,8 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "Винный туризм становится одним из перспективных направлений внутреннего туризма в России. По итогам 2026 года количество посетителей российских виноделен может составить 1,8 миллиона", - рассказали в банке. Развитие внутреннего туризма и рост интереса к отечественному виноделию способствуют формированию новых туристических направлений, отметили в банке. "На этом фоне винодельческие хозяйства становятся не только местами знакомства с традициями российского виноделия, но и самостоятельными точками притяжения путешественников", - добавили в Россельхозбанке. Дополнительным преимуществом для развития направления становится расположение большинства виноделен в регионах, пользующихся высоким спросом у путешественников, что создает возможности для включения винодельческих хозяйств в турмаршруты, добавили в РСХБ. Так, наиболее популярные винодельческие центры России располагаются в Краснодарском крае, Крыму, а также в Ростовской области, Ставропольском крае и Дагестане. Однако география винного туризма продолжит расширяться, и в ближайшие годы развитие направления ожидается на территориях, прилегающих к Каспийскому морю и Волжскому бассейну. Кроме того, новые винные маршруты будут формироваться в Самарской и Волгоградской областях, республиках Адыгее, Татарстане и Башкортостане. Как отметила руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова, 20% посетителей виноделен остаются на отдых в гостиницах и отелях, а 80% - это экскурсанты, которые совмещают знакомство с винодельческими хозяйствами с пляжным, культурно-познавательным или гастрономическим отдыхом. В Россельхозбанке добавили, что развитие комплексных программ семейного отдыха с акцентом на природные и культурно-познавательные активности может способствовать увеличению туристического потока в сельские территории винодельческих регионов на 15%. "Расширение таких предложений создаст дополнительные возможности для местных предпринимателей и дальнейшего развития туристической инфраструктуры", - заключили в РСХБ.
краснодарский край
крым
ростовская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, краснодарский край, крым, ростовская область, россельхозбанк, рсхб
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Краснодарский край, КРЫМ, Ростовская область, Россельхозбанк, РСХБ
17:46 22.10.2026
 
Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов

Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить около 1,8 миллиона туристов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российские винодельни по итогам 2026 года могут посетить порядка 1,8 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Винный туризм становится одним из перспективных направлений внутреннего туризма в России. По итогам 2026 года количество посетителей российских виноделен может составить 1,8 миллиона", - рассказали в банке.
Развитие внутреннего туризма и рост интереса к отечественному виноделию способствуют формированию новых туристических направлений, отметили в банке.
"На этом фоне винодельческие хозяйства становятся не только местами знакомства с традициями российского виноделия, но и самостоятельными точками притяжения путешественников", - добавили в Россельхозбанке.
Дополнительным преимуществом для развития направления становится расположение большинства виноделен в регионах, пользующихся высоким спросом у путешественников, что создает возможности для включения винодельческих хозяйств в турмаршруты, добавили в РСХБ. Так, наиболее популярные винодельческие центры России располагаются в Краснодарском крае, Крыму, а также в Ростовской области, Ставропольском крае и Дагестане.
Однако география винного туризма продолжит расширяться, и в ближайшие годы развитие направления ожидается на территориях, прилегающих к Каспийскому морю и Волжскому бассейну. Кроме того, новые винные маршруты будут формироваться в Самарской и Волгоградской областях, республиках Адыгее, Татарстане и Башкортостане.
Как отметила руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова, 20% посетителей виноделен остаются на отдых в гостиницах и отелях, а 80% - это экскурсанты, которые совмещают знакомство с винодельческими хозяйствами с пляжным, культурно-познавательным или гастрономическим отдыхом.
В Россельхозбанке добавили, что развитие комплексных программ семейного отдыха с акцентом на природные и культурно-познавательные активности может способствовать увеличению туристического потока в сельские территории винодельческих регионов на 15%.
"Расширение таких предложений создаст дополнительные возможности для местных предпринимателей и дальнейшего развития туристической инфраструктуры", - заключили в РСХБ.
 
БизнесТуризмРОССИЯКраснодарский крайКРЫМРостовская областьРоссельхозбанкРСХБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала