https://1prime.ru/20261022/vinodelni-874529156.html

Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов

Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов - 22.10.2026, ПРАЙМ

Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов

Российские винодельни по итогам 2026 года могут посетить порядка 1,8 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T17:46+0300

2026-10-22T17:46+0300

2026-10-22T17:46+0300

бизнес

туризм

россия

краснодарский край

крым

ростовская область

россельхозбанк

рсхб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874529156.jpg?1792680408

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российские винодельни по итогам 2026 года могут посетить порядка 1,8 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "Винный туризм становится одним из перспективных направлений внутреннего туризма в России. По итогам 2026 года количество посетителей российских виноделен может составить 1,8 миллиона", - рассказали в банке. Развитие внутреннего туризма и рост интереса к отечественному виноделию способствуют формированию новых туристических направлений, отметили в банке. "На этом фоне винодельческие хозяйства становятся не только местами знакомства с традициями российского виноделия, но и самостоятельными точками притяжения путешественников", - добавили в Россельхозбанке. Дополнительным преимуществом для развития направления становится расположение большинства виноделен в регионах, пользующихся высоким спросом у путешественников, что создает возможности для включения винодельческих хозяйств в турмаршруты, добавили в РСХБ. Так, наиболее популярные винодельческие центры России располагаются в Краснодарском крае, Крыму, а также в Ростовской области, Ставропольском крае и Дагестане. Однако география винного туризма продолжит расширяться, и в ближайшие годы развитие направления ожидается на территориях, прилегающих к Каспийскому морю и Волжскому бассейну. Кроме того, новые винные маршруты будут формироваться в Самарской и Волгоградской областях, республиках Адыгее, Татарстане и Башкортостане. Как отметила руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова, 20% посетителей виноделен остаются на отдых в гостиницах и отелях, а 80% - это экскурсанты, которые совмещают знакомство с винодельческими хозяйствами с пляжным, культурно-познавательным или гастрономическим отдыхом. В Россельхозбанке добавили, что развитие комплексных программ семейного отдыха с акцентом на природные и культурно-познавательные активности может способствовать увеличению туристического потока в сельские территории винодельческих регионов на 15%. "Расширение таких предложений создаст дополнительные возможности для местных предпринимателей и дальнейшего развития туристической инфраструктуры", - заключили в РСХБ.

краснодарский край

крым

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, краснодарский край, крым, ростовская область, россельхозбанк, рсхб