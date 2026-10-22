https://1prime.ru/20261022/vinodelni-874529156.html
Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов
Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов - 22.10.2026, ПРАЙМ
Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов
Российские винодельни по итогам 2026 года могут посетить порядка 1,8 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T17:46+0300
2026-10-22T17:46+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российские винодельни по итогам 2026 года могут посетить порядка 1,8 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Винный туризм становится одним из перспективных направлений внутреннего туризма в России. По итогам 2026 года количество посетителей российских виноделен может составить 1,8 миллиона", - рассказали в банке.
Развитие внутреннего туризма и рост интереса к отечественному виноделию способствуют формированию новых туристических направлений, отметили в банке.
"На этом фоне винодельческие хозяйства становятся не только местами знакомства с традициями российского виноделия, но и самостоятельными точками притяжения путешественников", - добавили в Россельхозбанке.
Дополнительным преимуществом для развития направления становится расположение большинства виноделен в регионах, пользующихся высоким спросом у путешественников, что создает возможности для включения винодельческих хозяйств в турмаршруты, добавили в РСХБ. Так, наиболее популярные винодельческие центры России располагаются в Краснодарском крае, Крыму, а также в Ростовской области, Ставропольском крае и Дагестане.
Однако география винного туризма продолжит расширяться, и в ближайшие годы развитие направления ожидается на территориях, прилегающих к Каспийскому морю и Волжскому бассейну. Кроме того, новые винные маршруты будут формироваться в Самарской и Волгоградской областях, республиках Адыгее, Татарстане и Башкортостане.
Как отметила руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова, 20% посетителей виноделен остаются на отдых в гостиницах и отелях, а 80% - это экскурсанты, которые совмещают знакомство с винодельческими хозяйствами с пляжным, культурно-познавательным или гастрономическим отдыхом.
В Россельхозбанке добавили, что развитие комплексных программ семейного отдыха с акцентом на природные и культурно-познавательные активности может способствовать увеличению туристического потока в сельские территории винодельческих регионов на 15%.
"Расширение таких предложений создаст дополнительные возможности для местных предпринимателей и дальнейшего развития туристической инфраструктуры", - заключили в РСХБ.
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бизнес, туризм, россия, краснодарский край, крым, ростовская область, россельхозбанк, рсхб
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Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить 1,8 миллиона туристов
Россельхозбанк: российские винодельни могут посетить около 1,8 миллиона туристов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российские винодельни по итогам 2026 года могут посетить порядка 1,8 миллиона туристов, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке.
"Винный туризм становится одним из перспективных направлений внутреннего туризма в России. По итогам 2026 года количество посетителей российских виноделен может составить 1,8 миллиона", - рассказали в банке.
Развитие внутреннего туризма и рост интереса к отечественному виноделию способствуют формированию новых туристических направлений, отметили в банке.
"На этом фоне винодельческие хозяйства становятся не только местами знакомства с традициями российского виноделия, но и самостоятельными точками притяжения путешественников", - добавили в Россельхозбанке.
Дополнительным преимуществом для развития направления становится расположение большинства виноделен в регионах, пользующихся высоким спросом у путешественников, что создает возможности для включения винодельческих хозяйств в турмаршруты, добавили в РСХБ. Так, наиболее популярные винодельческие центры России располагаются в Краснодарском крае, Крыму, а также в Ростовской области, Ставропольском крае и Дагестане.
Однако география винного туризма продолжит расширяться, и в ближайшие годы развитие направления ожидается на территориях, прилегающих к Каспийскому морю и Волжскому бассейну. Кроме того, новые винные маршруты будут формироваться в Самарской и Волгоградской областях, республиках Адыгее, Татарстане и Башкортостане.
Как отметила руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова, 20% посетителей виноделен остаются на отдых в гостиницах и отелях, а 80% - это экскурсанты, которые совмещают знакомство с винодельческими хозяйствами с пляжным, культурно-познавательным или гастрономическим отдыхом.
В Россельхозбанке добавили, что развитие комплексных программ семейного отдыха с акцентом на природные и культурно-познавательные активности может способствовать увеличению туристического потока в сельские территории винодельческих регионов на 15%.
"Расширение таких предложений создаст дополнительные возможности для местных предпринимателей и дальнейшего развития туристической инфраструктуры", - заключили в РСХБ.