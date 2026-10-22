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Родные погибших при пожаре на заводе петард в Кубринске получили выплаты

Родные погибших при пожаре на заводе петард в Кубринске получили выплаты - 22.10.2026, ПРАЙМ

Родные погибших при пожаре на заводе петард в Кубринске получили выплаты

Власти Ярославской области выплатили более 16 миллионов рублей родным погибших при пожаре на заводе петард в Кубринске, сообщил губернатор Михаил Евраев. | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T20:24+0300

2026-10-22T20:24+0300

2026-10-22T20:29+0300

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общество

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Ярославской области выплатили более 16 миллионов рублей родным погибших при пожаре на заводе петард в Кубринске, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Близкие погибших во время пожара на пиротехническом предприятии получили материальную поддержку на сумму свыше 16 миллионов", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс". По его словам, жителям Кубринска, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, перечислили по заявлениям выплаты на общую сумму более 8 миллионов рублей. Параллельно в пострадавших домах идут восстановительные работы, отметил Евраев. Сейчас специалисты восстанавливают семь многоквартирных домов на улицах Петрова и Парковой. На объекты завезли все необходимые материалы. Рабочие ремонтируют крыши, устанавливают оконные блоки, красят фасады. Круглосуточно дежурит специальная бригада, поэтому заливов квартир удалось не допустить, добавил губернатор. "Людям важно знать, когда завершат ремонт, поэтому на каждом из семи домов установили информационные стенды со сроками. Местные власти, сотрудники областного правительства находятся на связи с жителями и оперативно отвечают на все запросы. Благодарю жителей за терпение, а специалистов - за слаженную работу", - написал Евраев. В конце сентября на заводе пиротехники в селе Кубринск произошел пожар. Погибли 14 человек, одна женщина пострадала. По данным Евраева, взрывная волна и осколки после пожара на заводе повредили кровлю и окна в 22 многоквартирных домах. Гендиректору предприятия Алексею Пронину предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников (часть 3 статьи 217 УК РФ), и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 2 статьи 223.1 УК РФ), его заключили под стражу на два месяца.

ярославская область

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россия, общество , ярославская область