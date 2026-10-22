https://1prime.ru/20261022/vnukovo-874518062.html

Во Внуково в четверг пройдет учебная эвакуация

Во Внуково в четверг пройдет учебная эвакуация - 22.10.2026, ПРАЙМ

Во Внуково в четверг пройдет учебная эвакуация

Плановая учебная эвакуация пройдет в аэропорту "Внуково" в четверг с 15.00 до 16.00, при этом эвакуируемых будут изображать сотрудники авиагавани, сообщил... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:55+0300

2026-10-22T14:55+0300

2026-10-22T14:55+0300

бизнес

внуково

аэропорт внуково

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Плановая учебная эвакуация пройдет в аэропорту "Внуково" в четверг с 15.00 до 16.00, при этом эвакуируемых будут изображать сотрудники авиагавани, сообщил аэропорт. "Сегодня в Международном аэропорту Внуково пройдет эвакуация: учебная, плановая и частичная. Ее цель — отработка действий служб аэропорта в чрезвычайных ситуациях. Время проведения — с 15.00 до 16.00. В основном эвакуируемых будут изображать сотрудники авиагавани", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиров, которые прошли предполетный досмотр и находятся в зонах внутреннего или международного вылета, попросят пройти к ближайшим выходам на посадку, но не далее. Тех, кто находятся в общей зоне пассажиров, попросят спуститься на минус первый этаж или к выходам из терминала. "Пассажиры, находящиеся в зоне прилета внутренних и международных рейсов, не будут задействованы в тренировке", - добавляется сообщении аэропорта. Аэропорт призывает пассажиров сохранять спокойствие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, внуково, аэропорт внуково