https://1prime.ru/20261022/vnukovo-874518062.html
Во Внуково в четверг пройдет учебная эвакуация
Во Внуково в четверг пройдет учебная эвакуация - 22.10.2026, ПРАЙМ
Во Внуково в четверг пройдет учебная эвакуация
Плановая учебная эвакуация пройдет в аэропорту "Внуково" в четверг с 15.00 до 16.00, при этом эвакуируемых будут изображать сотрудники авиагавани, сообщил... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T14:55+0300
2026-10-22T14:55+0300
2026-10-22T14:55+0300
бизнес
внуково
аэропорт внуково
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874518062.jpg?1792670146
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Плановая учебная эвакуация пройдет в аэропорту "Внуково" в четверг с 15.00 до 16.00, при этом эвакуируемых будут изображать сотрудники авиагавани, сообщил аэропорт.
"Сегодня в Международном аэропорту Внуково пройдет эвакуация: учебная, плановая и частичная. Ее цель — отработка действий служб аэропорта в чрезвычайных ситуациях. Время проведения — с 15.00 до 16.00. В основном эвакуируемых будут изображать сотрудники авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров, которые прошли предполетный досмотр и находятся в зонах внутреннего или международного вылета, попросят пройти к ближайшим выходам на посадку, но не далее. Тех, кто находятся в общей зоне пассажиров, попросят спуститься на минус первый этаж или к выходам из терминала.
"Пассажиры, находящиеся в зоне прилета внутренних и международных рейсов, не будут задействованы в тренировке", - добавляется сообщении аэропорта.
Аэропорт призывает пассажиров сохранять спокойствие.
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бизнес, внуково, аэропорт внуково
Бизнес, Внуково, аэропорт Внуково
Во Внуково в четверг пройдет учебная эвакуация
В аэропорту "Внуково" пройдет учебная эвакуация с 15.00 до 16.00
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Плановая учебная эвакуация пройдет в аэропорту "Внуково" в четверг с 15.00 до 16.00, при этом эвакуируемых будут изображать сотрудники авиагавани, сообщил аэропорт.
"Сегодня в Международном аэропорту Внуково пройдет эвакуация: учебная, плановая и частичная. Ее цель — отработка действий служб аэропорта в чрезвычайных ситуациях. Время проведения — с 15.00 до 16.00. В основном эвакуируемых будут изображать сотрудники авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиров, которые прошли предполетный досмотр и находятся в зонах внутреннего или международного вылета, попросят пройти к ближайшим выходам на посадку, но не далее. Тех, кто находятся в общей зоне пассажиров, попросят спуститься на минус первый этаж или к выходам из терминала.
"Пассажиры, находящиеся в зоне прилета внутренних и международных рейсов, не будут задействованы в тренировке", - добавляется сообщении аэропорта.
Аэропорт призывает пассажиров сохранять спокойствие.