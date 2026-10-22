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Решение по жалобе Euroclear Bank в Верховном суде примут позже - 22.10.2026, ПРАЙМ
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Решение по жалобе Euroclear Bank в Верховном суде примут позже
Решение по жалобе Euroclear Bank в Верховном суде примут позже - 22.10.2026, ПРАЙМ
Решение по жалобе Euroclear Bank в Верховном суде примут позже
Решение по вопросу обжалования в Верховном суде России судебных актов арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Банка России взыскали порядка 200... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T12:29+0300
2026-10-22T12:32+0300
финансы
банки
россия
москва
сергей савельев
банк россии
euroclear bank
верховный суд
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Решение по вопросу обжалования в Верховном суде России судебных актов арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Банка России взыскали порядка 200 миллиардов евро убытков с Euroclear Bank, будет принято позже, прокомментировали РИА Новости ситуацию юристы Сергей Савельев и Олег Колотилов, представляющие бельгийский банк в судах. "Решение по поводу обращения с кассационной жалобой в Верховный суд будет принято отдельно", - говорится в сообщении представителей ответчика. Арбитражный суд Московского округа ранее в четверг отклонил кассационную жалобу Euroclear Bank на судебные акты судов двух инстанций. Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу. Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Центробанку исполнительный лист на принудительное исполнение решения. Euroclear неоднократно просил приостановить исполнение решения, но суд первой инстанции в июне, апелляционный суд в июле и окружной суд в сентябре ему отказали. Разбирательство с самого начала проходит в закрытом режиме, судебные акты по делу не публикуются. Активы Банка России были заморожены после начала российско-украинского конфликта в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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40
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финансы, банки, россия, москва, сергей савельев, банк россии, euroclear bank, верховный суд
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Савельев, Банк России, Euroclear Bank, Верховный суд
12:29 22.10.2026 (обновлено: 12:32 22.10.2026)
 
Решение по жалобе Euroclear Bank в Верховном суде примут позже

Юристы Савельев и Колотилов: решение по жалобе Euroclear в Верховном суде примут позже

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Решение по вопросу обжалования в Верховном суде России судебных актов арбитражных судов трех инстанций, которые по иску Банка России взыскали порядка 200 миллиардов евро убытков с Euroclear Bank, будет принято позже, прокомментировали РИА Новости ситуацию юристы Сергей Савельев и Олег Колотилов, представляющие бельгийский банк в судах.
"Решение по поводу обращения с кассационной жалобой в Верховный суд будет принято отдельно", - говорится в сообщении представителей ответчика.
Арбитражный суд Московского округа ранее в четверг отклонил кассационную жалобу Euroclear Bank на судебные акты судов двух инстанций.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Девятый арбитражный апелляционный суд в июле отклонил апелляционную жалобу Euroclear Bank на это решение, и оно вступило в силу.
Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению, а 2 июня выдал Центробанку исполнительный лист на принудительное исполнение решения.
Euroclear неоднократно просил приостановить исполнение решения, но суд первой инстанции в июне, апелляционный суд в июле и окружной суд в сентябре ему отказали.
Разбирательство с самого начала проходит в закрытом режиме, судебные акты по делу не публикуются.
Активы Банка России были заморожены после начала российско-украинского конфликта в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
 
ФинансыБанкиРОССИЯМОСКВАСергей СавельевБанк РоссииEuroclear BankВерховный суд
 
 
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