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ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов - 22.10.2026, ПРАЙМ
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ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов
ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов - 22.10.2026, ПРАЙМ
ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов
Верховный суд России отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), просившей передать на рассмотрение экономической коллегии ВС РФ ее... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:07+0300
2026-10-22T18:07+0300
россия
финансы
общество
агентство по страхованию вкладов
вс рф
асв
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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), просившей передать на рассмотрение экономической коллегии ВС РФ ее жалобу на отказ в пересмотре решений об аресте коллекции картин Николая и Святослава Рерихов, сообщает АСВ. Обеспечительные меры в виде ареста произведений изобразительного искусства были приняты ранее по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в деле о банкротстве "Мастер-банка". "Меры были наложены на указанное имущество экс-председателя правления КБ "Мастер-банк"… Бориса Булочника, который ранее был привлечен к субсидиарной ответственности по иску АСВ. Основанием послужила выдача им заведомо невозвратных кредитов", - говорится в сообщении. МЦР неоднократно оспаривала судебный акт об аресте произведений искусства. Судебные инстанции, включая ВС РФ, уже отклоняли жалобы организации. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку она была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
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40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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россия, финансы, общество , агентство по страхованию вкладов, вс рф, асв
РОССИЯ, Финансы, Общество , Агентство по страхованию вкладов, ВС РФ, АСВ
18:07 22.10.2026
 
ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов

Верховный суд отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), просившей передать на рассмотрение экономической коллегии ВС РФ ее жалобу на отказ в пересмотре решений об аресте коллекции картин Николая и Святослава Рерихов, сообщает АСВ.
Обеспечительные меры в виде ареста произведений изобразительного искусства были приняты ранее по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в деле о банкротстве "Мастер-банка".
"Меры были наложены на указанное имущество экс-председателя правления КБ "Мастер-банк"… Бориса Булочника, который ранее был привлечен к субсидиарной ответственности по иску АСВ. Основанием послужила выдача им заведомо невозвратных кредитов", - говорится в сообщении.
МЦР неоднократно оспаривала судебный акт об аресте произведений искусства. Судебные инстанции, включая ВС РФ, уже отклоняли жалобы организации.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку она была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
 
РОССИЯФинансыОбществоАгентство по страхованию вкладовВС РФАСВ
 
 
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