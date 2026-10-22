https://1prime.ru/20261022/vs-874529946.html
ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов
ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов - 22.10.2026, ПРАЙМ
ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов
Верховный суд России отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), просившей передать на рассмотрение экономической коллегии ВС РФ ее... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T18:07+0300
2026-10-22T18:07+0300
2026-10-22T18:07+0300
россия
финансы
общество
агентство по страхованию вкладов
вс рф
асв
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874529946.jpg?1792681678
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), просившей передать на рассмотрение экономической коллегии ВС РФ ее жалобу на отказ в пересмотре решений об аресте коллекции картин Николая и Святослава Рерихов, сообщает АСВ.
Обеспечительные меры в виде ареста произведений изобразительного искусства были приняты ранее по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в деле о банкротстве "Мастер-банка".
"Меры были наложены на указанное имущество экс-председателя правления КБ "Мастер-банк"… Бориса Булочника, который ранее был привлечен к субсидиарной ответственности по иску АСВ. Основанием послужила выдача им заведомо невозвратных кредитов", - говорится в сообщении.
МЦР неоднократно оспаривала судебный акт об аресте произведений искусства. Судебные инстанции, включая ВС РФ, уже отклоняли жалобы организации.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку она была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, общество , агентство по страхованию вкладов, вс рф, асв
РОССИЯ, Финансы, Общество , Агентство по страхованию вкладов, ВС РФ, АСВ
ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов
Верховный суд отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов
МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), просившей передать на рассмотрение экономической коллегии ВС РФ ее жалобу на отказ в пересмотре решений об аресте коллекции картин Николая и Святослава Рерихов, сообщает АСВ.
Обеспечительные меры в виде ареста произведений изобразительного искусства были приняты ранее по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в деле о банкротстве "Мастер-банка".
"Меры были наложены на указанное имущество экс-председателя правления КБ "Мастер-банк"… Бориса Булочника, который ранее был привлечен к субсидиарной ответственности по иску АСВ. Основанием послужила выдача им заведомо невозвратных кредитов", - говорится в сообщении.
МЦР неоднократно оспаривала судебный акт об аресте произведений искусства. Судебные инстанции, включая ВС РФ, уже отклоняли жалобы организации.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку она была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.