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ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов

ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов - 22.10.2026, ПРАЙМ

ВС отказал МЦР в пересмотре решения об аресте коллекции картин Рерихов

Верховный суд России отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), просившей передать на рассмотрение экономической коллегии ВС РФ ее... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:07+0300

2026-10-22T18:07+0300

2026-10-22T18:07+0300

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Верховный суд России отказал общественной организации "Международный центр Рерихов" (МЦР), просившей передать на рассмотрение экономической коллегии ВС РФ ее жалобу на отказ в пересмотре решений об аресте коллекции картин Николая и Святослава Рерихов, сообщает АСВ. Обеспечительные меры в виде ареста произведений изобразительного искусства были приняты ранее по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в деле о банкротстве "Мастер-банка". "Меры были наложены на указанное имущество экс-председателя правления КБ "Мастер-банк"… Бориса Булочника, который ранее был привлечен к субсидиарной ответственности по иску АСВ. Основанием послужила выдача им заведомо невозвратных кредитов", - говорится в сообщении. МЦР неоднократно оспаривала судебный акт об аресте произведений искусства. Судебные инстанции, включая ВС РФ, уже отклоняли жалобы организации. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году, поскольку она была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, общество , агентство по страхованию вкладов, вс рф, асв