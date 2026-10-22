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ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области

ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области - 22.10.2026, ПРАЙМ

ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области

ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области, прилагаются все возможные усилия для стабилизации работы энергосистемы, сообщил министр... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T16:42+0300

2026-10-22T16:42+0300

2026-10-22T16:42+0300

запорожская область

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области, прилагаются все возможные усилия для стабилизации работы энергосистемы, сообщил министр энергетики региона Евгений Парамонов. "Текущая обстановка, к сожалению, остается напряженной. Ежедневные удары наносят существенный ущерб, нивелируя темпы и результаты восстановительных работ. При этом темпы этих работ не снижаются, даже в прифронтовых населенных пунктах", - сказал Парамонов в ходе телемоста на тему "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ". По его словам, благодаря высочайшему профессионализму и самоотверженности аварийно-восстановительных бригад последствия устраняются в кратчайшие сроки. "Прилагаются все возможные усилия для стабилизации системы. Ведется круглосуточное восстановление линий электропередачи под угрозой повторных ударов БПЛА, применяется резервная схема электроснабжения, социально-значимые объекты обеспечиваются резервными источниками электроснабжения", - уточнил министр. Он отметил, что энергосистема функционирует в условиях жесточайшего дефицита мощности, поскольку, по его данным, в настоящее время в результате атак повреждено и выведено из строя 98% высоковольтного оборудования и более 25% низковольтного. Парамонов также обратил внимание, что в прифронтовых районах противник целенаправленно атакует ремонтно-восстановительные бригады. По его информации, за 2025-2026 годы при исполнении служебных обязанностей погибли четыре сотрудника областной электросетевой компании и более десятка получили ранения различной степени тяжести.

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запорожская область, всу