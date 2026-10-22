https://1prime.ru/20261022/vsu-874525946.html
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области - 22.10.2026, ПРАЙМ
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области, прилагаются все возможные усилия для стабилизации работы энергосистемы, сообщил министр... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:42+0300
2026-10-22T16:42+0300
2026-10-22T16:42+0300
запорожская область
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874525946.jpg?1792676557
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области, прилагаются все возможные усилия для стабилизации работы энергосистемы, сообщил министр энергетики региона Евгений Парамонов.
"Текущая обстановка, к сожалению, остается напряженной. Ежедневные удары наносят существенный ущерб, нивелируя темпы и результаты восстановительных работ. При этом темпы этих работ не снижаются, даже в прифронтовых населенных пунктах", - сказал Парамонов в ходе телемоста на тему "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ".
По его словам, благодаря высочайшему профессионализму и самоотверженности аварийно-восстановительных бригад последствия устраняются в кратчайшие сроки.
"Прилагаются все возможные усилия для стабилизации системы. Ведется круглосуточное восстановление линий электропередачи под угрозой повторных ударов БПЛА, применяется резервная схема электроснабжения, социально-значимые объекты обеспечиваются резервными источниками электроснабжения", - уточнил министр.
Он отметил, что энергосистема функционирует в условиях жесточайшего дефицита мощности, поскольку, по его данным, в настоящее время в результате атак повреждено и выведено из строя 98% высоковольтного оборудования и более 25% низковольтного.
Парамонов также обратил внимание, что в прифронтовых районах противник целенаправленно атакует ремонтно-восстановительные бригады. По его информации, за 2025-2026 годы при исполнении служебных обязанностей погибли четыре сотрудника областной электросетевой компании и более десятка получили ранения различной степени тяжести.
запорожская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, всу
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области
Парамонов: ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области, прилагаются все возможные усилия для стабилизации работы энергосистемы, сообщил министр энергетики региона Евгений Парамонов.
"Текущая обстановка, к сожалению, остается напряженной. Ежедневные удары наносят существенный ущерб, нивелируя темпы и результаты восстановительных работ. При этом темпы этих работ не снижаются, даже в прифронтовых населенных пунктах", - сказал Парамонов в ходе телемоста на тему "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ".
По его словам, благодаря высочайшему профессионализму и самоотверженности аварийно-восстановительных бригад последствия устраняются в кратчайшие сроки.
"Прилагаются все возможные усилия для стабилизации системы. Ведется круглосуточное восстановление линий электропередачи под угрозой повторных ударов БПЛА, применяется резервная схема электроснабжения, социально-значимые объекты обеспечиваются резервными источниками электроснабжения", - уточнил министр.
Он отметил, что энергосистема функционирует в условиях жесточайшего дефицита мощности, поскольку, по его данным, в настоящее время в результате атак повреждено и выведено из строя 98% высоковольтного оборудования и более 25% низковольтного.
Парамонов также обратил внимание, что в прифронтовых районах противник целенаправленно атакует ремонтно-восстановительные бригады. По его информации, за 2025-2026 годы при исполнении служебных обязанностей погибли четыре сотрудника областной электросетевой компании и более десятка получили ранения различной степени тяжести.