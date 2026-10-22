Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области - 22.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261022/vsu-874525946.html
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области - 22.10.2026, ПРАЙМ
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области, прилагаются все возможные усилия для стабилизации работы энергосистемы, сообщил министр... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T16:42+0300
2026-10-22T16:42+0300
запорожская область
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874525946.jpg?1792676557
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области, прилагаются все возможные усилия для стабилизации работы энергосистемы, сообщил министр энергетики региона Евгений Парамонов. "Текущая обстановка, к сожалению, остается напряженной. Ежедневные удары наносят существенный ущерб, нивелируя темпы и результаты восстановительных работ. При этом темпы этих работ не снижаются, даже в прифронтовых населенных пунктах", - сказал Парамонов в ходе телемоста на тему "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ". По его словам, благодаря высочайшему профессионализму и самоотверженности аварийно-восстановительных бригад последствия устраняются в кратчайшие сроки. "Прилагаются все возможные усилия для стабилизации системы. Ведется круглосуточное восстановление линий электропередачи под угрозой повторных ударов БПЛА, применяется резервная схема электроснабжения, социально-значимые объекты обеспечиваются резервными источниками электроснабжения", - уточнил министр. Он отметил, что энергосистема функционирует в условиях жесточайшего дефицита мощности, поскольку, по его данным, в настоящее время в результате атак повреждено и выведено из строя 98% высоковольтного оборудования и более 25% низковольтного. Парамонов также обратил внимание, что в прифронтовых районах противник целенаправленно атакует ремонтно-восстановительные бригады. По его информации, за 2025-2026 годы при исполнении служебных обязанностей погибли четыре сотрудника областной электросетевой компании и более десятка получили ранения различной степени тяжести.
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область, всу
Запорожская область, ВСУ
16:42 22.10.2026
 
ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области

Парамонов: ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - ПРАЙМ. ВСУ ежедневно наносят удары по объектам энергетики Запорожской области, прилагаются все возможные усилия для стабилизации работы энергосистемы, сообщил министр энергетики региона Евгений Парамонов.
"Текущая обстановка, к сожалению, остается напряженной. Ежедневные удары наносят существенный ущерб, нивелируя темпы и результаты восстановительных работ. При этом темпы этих работ не снижаются, даже в прифронтовых населенных пунктах", - сказал Парамонов в ходе телемоста на тему "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ".
По его словам, благодаря высочайшему профессионализму и самоотверженности аварийно-восстановительных бригад последствия устраняются в кратчайшие сроки.
"Прилагаются все возможные усилия для стабилизации системы. Ведется круглосуточное восстановление линий электропередачи под угрозой повторных ударов БПЛА, применяется резервная схема электроснабжения, социально-значимые объекты обеспечиваются резервными источниками электроснабжения", - уточнил министр.
Он отметил, что энергосистема функционирует в условиях жесточайшего дефицита мощности, поскольку, по его данным, в настоящее время в результате атак повреждено и выведено из строя 98% высоковольтного оборудования и более 25% низковольтного.
Парамонов также обратил внимание, что в прифронтовых районах противник целенаправленно атакует ремонтно-восстановительные бригады. По его информации, за 2025-2026 годы при исполнении служебных обязанностей погибли четыре сотрудника областной электросетевой компании и более десятка получили ранения различной степени тяжести.
 
Запорожская областьВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала