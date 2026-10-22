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ВСУ развернули охоту против сотрудников ЗАЭС, заявил Ульянов

ВСУ развернули охоту против сотрудников ЗАЭС, заявил Ульянов - 22.10.2026, ПРАЙМ

ВСУ развернули охоту против сотрудников ЗАЭС, заявил Ульянов

ВСУ с конца апреля развернули охоту против сотрудников Запорожской АЭС, кампанию по их запугиванию и оказанию психологического давления, заявил постоянный... | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T18:41+0300

2026-10-22T18:41+0300

2026-10-22T18:41+0300

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ВЕНА, 22 окт - ПРАЙМ. ВСУ с конца апреля развернули охоту против сотрудников Запорожской АЭС, кампанию по их запугиванию и оказанию психологического давления, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ульянов принимает участие в международном телемосте "Запорожская область: эскалация террористической войны ВСУ" на площадке ОБСЕ. "С конца апреля, по сути дела, против персонала ЗАЭС украинскими вооруженными силами развернута охота... Много убитых, много раненых. Нападают на автобусные остановки, на общественный транспорт. Кампания по запугиванию, по психологическому давлению, которая в соответствии с подходом генерального директора МАГАТЭ должна быть исключена", - сказал Ульянов в ходе телемоста. Постпред РФ отметил, что запугиванию подвергаются не только сотрудники ЗАЭС, но и местное население. "У украинцев есть специальные сайты, которые адресно обращаются к сотрудникам станции, включая женщин, с угрозами расправы. Об этом можно много говорить. Все эти факты довольно отвратительные, но мы всегда пытаемся донести их до сведения международной общественности. Мы распространяем здесь информационные циркуляры", - сообщил Ульянов. По его словам, секретариат МАГАТЭ тоже публикует эти сведения, особенно в случаях, когда эксперты агентства сами фиксируют факты нападений на сотрудников ЗЭАС и местное население и их последствия.

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вена, михаил ульянов, всу, магатэ, запорожская аэс